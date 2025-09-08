„Evoair s-a născut din dorința de a aduce pe piață produse noi, cu design modern și funcționalitate intuitivă, menite să răspundă unor nevoi reale ale consumatorilor care nu erau acoperite până acum. Brandul pune pe primul loc familia și siguranța, oferind soluții care creează un mediu sănătos pentru cei dragi și reduc riscurile generate de poluare, alergeni sau umiditate”, afirmă Andrei Agafița, fondator și CEO Ecovent.

Noua gamă Evoair cuprinde produse dedicate atât locuințelor, cât și birourilor, cu accent pe design, experiență de utilizare și funcții inteligente. Oferta include dezumidificatoare compacte cu lumină ambientală, modele smart cu Wi-Fi, ionizare și funcție de uscare a rufelor, purificatoare de aer cu filtre True HEPA și carbon activ, umidificatoare cu senzor de umiditate și mod Auto, dar și ventilatoare tip turn cu opțiuni multifuncționale.

Fondată în 2017, Ecovent a crescut rapid, de la un mic depozit de 10 metri pătrați la un grup format din trei companii: Ecovent Expert, Ecovent Distribution și Ecovent Instal. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 6,4 milioane de euro, cu 66% mai mult decât în anul precedent. Iar pentru 2025 își propune să atingă pragul de 10 milioane de euro. Modelul de business combină producția sub marca Evoair cu distribuția în România a peste 30 de branduri internaționale.

Portofoliul Ecovent include peste 1.000 de produse, de la sisteme de ventilație descentralizate și centralizate cu recuperare de căldură, până la soluții complete pentru calitatea aerului. Compania este distribuitor oficial pentru branduri internaționale precum Prana, Dantherm, Wanas Combo, Levoit, Dreo și Jisulife, și oferă clienților servicii integrate de consultanță, proiectare, montaj și mentenanță.

Piața soluțiilor de ventilație cu recuperare de căldură din România este în creștere accelerată, cu un ritm anual de 15–20%, impulsionat de reglementările nZEB și de interesul tot mai mare pentru calitatea aerului în locuințe. Cererea este susținută și de proiecte finanțate prin PNRR, precum reabilitarea școlilor și grădinițelor. Unde sistemele cu recuperare de căldură sunt obligatorii, dar și de programele de reabilitare termică a blocurilor.

Conform Eurostat, 15,5% dintre europeni s-au confruntat în 2023 cu igrasie, mucegai sau infiltrații în locuințe, un fenomen direct legat de calitatea aerului interior. În România, 40% dintre persoane locuiesc în spații supraaglomerate, ceea ce accentuează problemele de umiditate și nevoia de soluții de ventilație și purificare a aerului. Estimările interne indică pentru următorii ani un ritm de creștere de 8–12%.

Segmentul purificatoarelor de aer, care a cunoscut un vârf în perioada pandemiei și o corecție ulterioară, a revenit pe un trend ascendent. Ecovent mizează pe educarea pieței și pe introducerea de tehnologii intuitive, cu impact direct în confortul de zi cu zi.

Prin lansarea Evoair, compania își consolidează poziția pe piața locală și vizează extinderea în regiune, cu planuri de internaționalizare în Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Polonia și Republica Moldova.

Fondată în ianuarie 2017, Ecovent este astăzi unul dintre principalii jucători din România în domeniul soluțiilor pentru calitatea aerului. Grupul reunește trei companii, are în portofoliu peste 30 de branduri internaționale și propriul brand Evoair, oferind atât echipamente, cât și servicii complete de consultanță, montaj și mentenanță. În prezent, compania are o echipă de 50 de angajați și țintește o cifră de afaceri de 10 milioane de euro în 2025.