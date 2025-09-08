Astăzi, 8 septembrie, a început noul an școlar în România. Un an școlar mai neobișnuit, zguduit de proteste din partea profesorilor și de nemulțumirile părinților de cealaltă parte.

Elena Udrea a împărtășit pe Facebook emoțiile trăite alături de fiica sa, Eva, în prima zi de școală. În postarea sa, fostul ministru povestește cum dorința lor de a fi împreună, de mâna, în acest moment important, s-a împlinit după trei ani.

„Ce zi minunată!❤️ După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cat de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, ca a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog!😄 Ii urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă!🙏 Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfinta Fecioara Maria, azi și în fiecare zi!🙏❤️🎉”, a scris Udrea pe pagina sa de Facebook.

Postarea transmite clar bucuria și emoția părintelui, dar și încântarea copilului care a pășit pentru prima dată în clasa I. Pentru Eva, prezența ambilor părinți, așa cum se întâmplă și în cazul altor copii, a oferit un sentiment de siguranță și încredere. Momentul a fost sărbătorit și printr-un mic succes simbolic: fiica fostului ministru a fost prima în catalog, ceea ce a adăugat un plus de mândrie și entuziasm pentru întreaga familie.

În același timp, postarea include și urări pentru ceilalți elevi, profesorii și sărbătoriții zilei de Sfânta Maria, reflectând respectul pentru tradiție și valorile familiei.

În paralel cu experiența personală a Elenei Udrea, în școli au fost vizibile tensiuni cauzate de revendicările profesorilor și de preocupările părinților legate de condițiile educaționale. Prețul florilor pentru tradiționalul buchet de început de an școlar a ajuns la un nivel record, ceea ce a fost resimțit ca un factor suplimentar de stres pentru părinți.

Ministrul Educației, Daniel David, a comentat situația profesorilor și a asigurat că trebuie păstrată stabilitatea în sistemul educațional.

„Este nerealist să te aștepți, în această perioadă, că premierul va demisiona sau că Guvernul va cădea. Trebuie să trecem prin două hopuri mari și este nevoie de stabilitate”, a declarat acesta.

David a explicat că demisia sa nu este justificată, deoarece „a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale care asigură salariile și bursele până la finalul anului și garantează că nu vor fi dați oameni afară”. În același timp, ministrul a recunoscut nemulțumirile profesorilor, subliniind că resursele din educație sunt limitate.