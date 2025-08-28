Prin această decizie, Coreea de Sud devine cea mai recentă țară care impune restricții referitoare la accesul la rețelele sociale în mediul școlar. Țara se alătură Australiei, Țărilor de Jos și altora. Ministerul Educației sud-coreean a subliniat într-un comunicat că vor exista excepții, în special pentru elevii care au nevoie de telefoane ca suport educațional sau pentru cei cu cerințe speciale.

De asemenea, școlile vor putea decide modalitățile de implementare a restricțiilor, cum ar fi utilizarea dulapurilor de depozitare sau supravegherea de către profesori.

Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul Educației, aproximativ 37% dintre elevii de gimnaziu și liceu consideră că utilizarea rețelelor sociale le afectează viața cotidiană, iar 22% se simt anxioși atunci când nu au acces la acestea. În acest context, legea a fost susținută de 115 dintre cei 163 de parlamentari prezenți la vot, reflectând un consens politic larg asupra necesității acestei măsuri, scrie Reuters.

Autoritățile au precizat că legea creează o bază juridică pentru „restricţionarea deţinerii şi utilizării acestor dispozitive” în școli. Parlamentarii, inclusiv raportorul proiectului Cho Jung-hun, membru al Partidului Puterea Poporului (dreapta, opoziție), au menționat că până acum nu exista o reglementare clară în acest sens.

Comisia Naţională pentru Drepturile Omului a recunoscut recent că restricțiile asupra telefoanelor în școli nu reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale. Reprezentanții au menționat că trebuie luate în vedere efectele negative ale rețelelor sociale asupra învățării și stării emoționale a elevilor.

Totuși, partid de opoziție Jinbo (Partidul Progresist, de stânga) a considerat că noua lege pune în pericol „drepturile digitale” ale elevilor și capacitatea lor de a „lua decizii responsabile pe cont propriu”.

Această măsură face din Coreea de Sud un exemplu de reglementare a utilizării tehnologiei în mediul educațional, reflectând preocuparea globală pentru echilibrul între beneficiile digitale și protecția tinerelor generații.

Din anul 2024, toate școlile publice din Australia au interzis utilizarea telefoanelor mobile, cu excepția Teritoriului Capitalei Australiene, care a implementat măsura în 2020. Scopul acestei politici este de a reduce distragerile și de a îmbunătăți concentrarea elevilor în timpul orelor. Elevii care doresc să aducă telefoane la școală trebuie să le depoziteze în locuri sigure și să le păstreze închise pe parcursul zilei școlare. Excepții pot fi făcute în cazuri speciale, cum ar fi nevoile medicale sau cerințele părinților.

Din 1 ianuarie 2024, guvernul neerlandez a introdus o interdicție națională referitoare la utilizarea telefoanelor mobile în școlile secundare. Scopul acestei măsuri este de a încuraja interacțiunile sociale directe și de a combate bullying-ul cibernetic, creând un mediu școlar mai sigur pentru elevi.