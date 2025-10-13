Plata cu numerar. În ultimii ani, subiectul plăților cu numerar versus plata cu cardul a devenit unul controversat. Având în vedere că lumea folosește din ce în ce mai puțin numerar și mulți nici măcar nu mai au la ei bancnote sau monede, există o minoritate vocală, care își apără cu vehemență dreptul de a folosi numerar pentru a plăti, scrie Express.co.uk.

Experții de la Cash 4 Coins au explicat că există o lege, introdusă încă din 1971 în Marea Britanie, care limitează suma pe care o puteți folosi dacă încercați să plătiți cu anumite denominații.

Această lege prevede că magazinele sunt obligate să accepte monede de 1 pence și 2 pence doar până la valoarea de 20 de pence. Așadar, dacă încercați să plătiți în monede de cupru, comercianții cu amănuntul nu sunt obligați să vă permită să folosiți monede în valoare mai mare de 20 de pence odată.

”Legea britanică privind monedele (1971) prevede că monedele de 1 pence și 2 pence sunt mijloc legal de plată doar până la valoarea de 20 de pence. Cu toate acestea, puteți folosi mai multe monede dacă persoana căreia îi plătiți este dispusă să le accepte”, au precizat ei.

Aceeași regulă nu se aplică monedelor de 1 și 2 lire sterline, ci doar monedelor de cupru.

„Din perspectivă juridică, sensul termenului «mediu legal de plată» este că nu poți fi dat în judecată pentru neplata unei datorii atâta timp cât oferi suma corectă de bani ca «mediu legal de plată». În mare parte, totul depinde de persoana care plătește să ajungă la o înțelegere cu vânzătorul. Dacă vă gândiți la modalități de a vă răzbuna (și, apropo, nu susținem și nu recomandăm acest lucru), atunci s-ar putea să vă intereseze că monedele de 1 și 2 lire sterline sunt mijloace legale de plată pentru orice sumă – chiar dacă sunt într-un bloc de gheață sau într-o budincă de orez”, susțin experții.

Full Fact a clarificat faptul că, în general, comercianții au dreptul de a refuza plățile în numerar de orice sumă pentru că nu există nicio obligație de a accepta numerar.

Noțiunea de „mijloc de plată legal” este înțeleasă greșit pe scară largă și se aplică doar în contextul stingerii datoriilor. Conform regulii, debitorii sunt obligați să accepte orice formă de „mijloc de plată legal” atunci când este oferită pentru rambursarea unei datorii – ceea ce în Anglia și Țara Galilor include atât monede, cât și bancnote.

Full Fact explică: „Nu este ilegal ca magazinele sau întreprinderile să refuze să accepte numerar. De asemenea, pot refuza să accepte plăți cu cardul. Deși numerarul este «mijloc de plată legal», aceasta are o definiție restrânsă, care nu înseamnă că întreprinderile trebuie să îl accepte.”

Banca Angliei a confirmat acest lucru.