Germanii au o relație specială cu banii lichizi. În medie, fiecare german poartă în portofel în jur de 100 de euro. Cu toate acestea, deși preferința culturală pentru numerar rămâne puternică, bancnotele dispar treptat din uzul zilnic. Tot mai mulți oameni aleg să plătească folosind cardul sau telefonul mobil, iar această tendință se transformă acum într-o normă.

Un studiu recent al Bundesbank arată că majoritatea germanilor susțin impunerea unei obligații legale pentru comercianți de a accepta și plăți digitale.

Cu alte cuvinte, oamenii își doresc să poată achita oriunde – fie la brutăria de cartier, fie la chioșcul de ziare – cu cardul sau smartphone-ul. În acest sens, guvernul federal elaborează deja o legislație care va reglementa această schimbare.

În momentul de față, peste jumătate dintre cetățeni afirmă că s-au lovit recent de situații în care nu au putut plăti electronic, fiind acceptat doar numerarul.

Cei mai afectați sunt tinerii sub 25 de ani, care preferă portofelele digitale în locul celor tradiționale. În schimb, persoanele în vârstă continuă să prefere bancnotele și întâmpină mai puține dificultăți în acest sens.

În acordul de coaliție dintre SPD și CDU, guvernul a promis că fiecare cetățean va beneficia de „alegere liberă” în privința modului de plată. Totuși, chiar și în acest context, direcția este limpede: viitorul aparține plăților digitale.

Planul prevede ca toți comercianții – inclusiv micile afaceri – să fie obligați să ofere cel puțin o variantă de plată electronică, pe lângă numerar. Autoritățile precizează că bancnotele nu vor dispărea complet, însă rolul lor se va diminua vizibil.

În paralel, se discută intens despre introducerea euro-ului digital, o formă de „bani electronici” garantată de stat și aflată deja în pregătire la Banca Centrală Europeană.

Potrivit cercetărilor Bundesbank, aproximativ 75% dintre germani sprijină obligativitatea plăților digitale, cei mai entuziaști fiind tinerii și persoanele cu venituri mari. O parte dintre respondenți doresc o regulă uniformă la nivel național, în timp ce alții ar prefera o abordare mai flexibilă, adaptată dimensiunii afacerilor.

Comparativ cu alte state europene, Germania se află încă în urmă. În Olanda, plata cu cardul este deja standard, iar în Suedia, numerarul a devenit aproape inutil. În Germania, tranziția este încetinită de micii comercianți și de comisioanele percepute de procesatorii de plăți. Totuși, direcția este clară: autoritățile urmăresc o economie mai sigură, mai transparentă și complet digitalizată.