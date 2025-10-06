Cseke Attila a explicat că Ministerul Dezvoltării și UDMR susțin varianta prin care reducerea de personal să fie aplicată diferențiat, în funcție de nevoile fiecărei administrații. El a arătat că există peste 700 de primării care nu ar trebui să fie vizate de tăieri de posturi, deoarece primarii au administrat eficient numărul de angajați.

Potrivit ministrului, acolo unde organigramele sunt complet ocupate, vor exista reduceri, însă în localitățile unde s-a gestionat bine resursa umană, nu este nevoie de astfel de măsuri. Cseke Attila a adăugat că decizia finală privind forma reducerilor urmează să fie luată în cadrul ședinței de coaliție.

„Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării şi al UDMR. Dintre cele două variante care s-au conturat ca variante de lucru, noi am spus că preferăm acea variantă în care printr-o reducere de personal de 30-34 de procente, care determină o reducere pe posturi ocupate de 10%, putem să aplicăm această procedură diferenţiat, astfel încât nu la toate primăriile şi nu la toate UAT-urile este vorba despre o eficientizare. Acolo unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane, acolo nu va fi necesară o reducere de personal. Sunt peste 700 de astfel de UAT-uri din cele 3.228, în care, pe această procedură, nu este necesară o reducere de posturi ocupate, iar la toate celelalte, într-o mică sau mai mare măsură, dacă organigrama instituţiei este ocupată aproape în totalitate, atunci sigur că eficientizarea va presupune şi o reducere de personal. Dar decizia se va lua mâine, în şedinţa de coaliţie, nu pot să antamez o soluţie”, a afirmat Cseke Attila.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a spus că, în prezent, aproximativ trei sferturi dintre primăriile din România nu intenționează să disponibilizeze personal, deși consideră că reforma administrației publice este obligatorie.

El a menționat că în medie ar reveni patru posturi de redus pe fiecare unitate administrativ-teritorială, dar că situația financiară a multor primării nu permite un astfel de efort.

Toma a atras atenția că, în timp ce taxele și impozitele cresc, 75% dintre UAT-uri nu reușesc să-și acopere nici cheltuielile de salarii. El a adăugat că salariile din sectorul public sunt, în medie, cu aproximativ 30% mai mari decât cele din economia reală, în timp ce administrațiile nu produc venituri proprii, ci se bazează pe contribuțiile cetățenilor și ale firmelor.

„După părerea mea, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă. Am o poziţie diferită faţă de ce au hotărât colegii astăzi, în Biroul Politic Naţional. Ar reveni în medie patru persoane pe unitate administrativ teritorială (UAT) de disponibilizat. Deci noi mărim salariile, mărim taxele şi impozitele cu 70%, în condiţiile în care 75% din UAT-urile din România nu au bani nici măcar să-şi acopere salariile, nu mai vorbesc de celelalte cheltuieli de funcţionare. Deci trebuie făcut un efort în condiţiile în care şi salariile în zona bugetară sunt mai mari, cam cu 30%, decât în salariile din zona economiei reale, iar nici guvernul, nici primăria nu produc bani. Banii îi luăm de la oameni şi îi luăm de la firme, ăsta este adevărul”, a spus primarul Buzăului, Constantin Toma, la Prima News.

Primarul a precizat că nu este momentul ca autoritățile locale „să se felicite” pentru faptul că nu vor face reduceri de personal, în condițiile în care România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat. El a subliniat că menținerea unui aparat administrativ supradimensionat poate agrava criza economică și că este nevoie de un efort comun pentru reducerea cheltuielilor.

„Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie, această criză devine din ce în ce mai mult şi criză economică şi atunci va fi foarte, foarte dificil”, a subliniat edilul.

Referindu-se la declarația Liei Olguța Vasilescu, care estima că în administrația locală lucrează aproximativ 125.000 de persoane, Constantin Toma a explicat că aceste cifre nu includ doar funcționarii din primării, ci și personalul din direcțiile de asistență socială, centre culturale sau cluburi sportive.

„Noi mai avem nişte structuri, care se numesc Direcţia de Asistenţă Socială, centre culturale, cluburi sportive şi aşa mai departe, ce are fiecare primărie şi acolo sunt tot bugetari. Şi sunt o mulţime de preşedinţii de Consilii Judeţene, în această ţară, în care cel mai mare angajator dintr-un judeţ este chiar Consiliul Judeţean”, a precizat Toma.

El a spus că reforma administrației locale trebuie făcută în paralel cu cea a administrației centrale, pentru a asigura coerență și eficiență. În opinia sa, doar o abordare unitară poate duce la rezultate reale și la o reducere sustenabilă a cheltuielilor publice.