Kelemen Hunor a afirmat că, deși majorarea unor taxe poate aduce venituri suplimentare la buget, o astfel de măsură nu schimbă sistemul și nu poate fi considerată reformă. El a spus că adevăratele schimbări trebuie să vizeze reducerea numărului de posturi în administrație, reformarea sistemului de pensii și eficientizarea aparatului public.

Liderul UDMR a arătat că singurele domenii în care s-au făcut progrese sunt Educația și, într-o oarecare măsură, Justiția. Potrivit acestuia, „să crești TVA la 21% nu este reformă, să crești accize și impozite nu înseamnă reformă”, ci doar o decizie temporară menită să aducă mai multe venituri la buget.

„În acest moment suntem în situația în care încă nu am făcut reforme, indiferent de cine ce spune, fiindcă să crești TVA la 21% nu este reformă, să crești accize, să crești anumite impozite nu înseamnă reformă. Înseamnă o măsură necesară, recunosc, ca să avem venituri mai multe, dar nu e reformă. Să tai locuri de muncă în administrația locală și centrală este o chestiune necesară, încă nu am făcut-o, dar este reformă. În Educație s-a făcut un pas spre reformă, e singurul domeniu, și în Justiție încercăm să facem o reformă substanțială, fiindcă oamenii așteaptă o guvernare mai justă, mai dreaptă”, a declarat, într-o conferință de presă susținută la Arad, președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a spus că una dintre reformele așteptate este creșterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar. El a explicat că modificarea regulilor de pensionare reprezintă o schimbare de sistem, însă rezultatul depinde de decizia Curții Constituționale, care urmează să se pronunțe în câteva zile.

„Să crești vârsta de pensionare este o schimbare de sistem, vom vedea ce va spune Curtea Constituțională peste două zile, și să modelezi pensiile la magistrați în așa fel încât să aibă o pensie potrivit de mare, dar nu mai mare decât salariul, adică la 70% din venitul mediu”, a spus liderul UDMR.

Liderul UDMR a adăugat că, dacă CCR va respinge proiectul privind reforma în Justiție, Guvernul și Coaliția de guvernare se vor confrunta cu o „problemă de moralitate”. El a subliniat că nu este corect ca statul să crească taxele pentru a putea plăti pensii foarte mari unor persoane care se retrag din sistem la vârste de 48 sau 50 de ani.

„Nu e corect. Sigur, nu vreau să anticipez nimic, pentru că dacă CCR va spune un lucru nefavorabil, trebuie văzută și motivarea”, a subliniat el.

Referindu-se la reforma administrativă, Kelemen Hunor a spus că procesul trebuie să înceapă de la nivel central, prin comasarea instituțiilor și reducerea posturilor neesențiale. El consideră că aceste măsuri trebuie adoptate până la sfârșitul anului, pentru ca ulterior Guvernul să se poată concentra pe relansarea economică.

Potrivit președintelui UDMR, economia României se află într-o perioadă de stagnare, iar fără reforme și măsuri de stimulare a mediului privat, țara riscă să rămână în recesiune tehnică.

„Altfel, nu vom avea creștere economică. În acest an suntem în recesiune tehnică, dacă vom închide cu 0,2 – 0,3% creștere, aceea nu e creștere economică, asta înseamnă stagnare, dacă vrem să-i spunem frumos, dacă vrem să-i spunem așa cum spun economiștii, este recesiune tehnică”, a declarat președintele UDMR.

Kelemen Hunor a declarat că pachetul de reforme administrative ar trebui adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, la fel ca în cazul altor proiecte importante. În opinia sa, aceasta este singura modalitate eficientă de a trece un proiect de lege de o asemenea amploare, în condițiile actuale din Parlament.

El a subliniat că Guvernul trebuie să acționeze rapid, deoarece „nu mai este timp pentru ezitări”, iar reformele sunt esențiale pentru echilibrul bugetar și pentru relansarea economiei.