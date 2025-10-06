Fostul președinte Traian Băsescu a pus sub lupă efectele și riscurile măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern. Băsescu atrage atenția că o eventuală creștere a taxelor și impozitelor în anul viitor ar fi o decizie greșită.

Din fericire, fostul lider de la Cotroceni spune că Guvernul nu va majora, mai mult ca sigur, TVA până la 24%. Băsescu a adăugat că un astfel de scenariu este exclus, din punctul său de vedere, întrucât ar pune o presiune inutilă asupra economiei și ar afecta puterea de cumpărare a populației.

El a explicat că, mai important decât ajustările fiscale, este ca partidele aflate la guvernare să comunice cu populația și să explice măsurile luate.

În prezent, există o mare confuzie în rândul cetățenilor, mulți dintre ei fiind convinși că banii statului au fost risipiți sau chiar furați. Traian Băsescu a afirmat că aceste percepții pot fi combătute doar printr-o campanie de informare transparentă, în care liderii politici să vorbească deschis despre cheltuielile efectuate, împrumuturile contractate și rezultatele obținute.

„Nu cred că va fi cazul să avem acel eveniment cu TVA de 24%, deci îl exclud ca posibilitate. În schimb, după părerea mea, în anul următor este nevoie ca partidele să intre într-un proces profund de explicare a ceea ce s-a întâmplat și ce s-a făcut, pentru că uitați-vă la televizor. Vin oameni cu carte și spun: Să ne spună ce au făcut cu banii, i-au furat!”, a explicat Traian Băsescu duminică seară, la Digi24.

Fostul lider de la Cotroceni îndeamnă Guvernul să transmită mesaje credibile, susținute de politicieni cu experiență și nu doar de purtătorul de cuvânt al Executivului.

În opinia sa, oamenii au nevoie să audă de la factorii de decizie explicații simple, care să clarifice unde s-au dus banii publici și care au fost beneficiile reale ale investițiilor făcute.

Traian Băsescu a subliniat că lipsa comunicării a dus la erodarea încrederii între cetățeni și clasa politică, motiv pentru care partidele trebuie să se implice activ în reconstrucția acestei relații.

„Trebuie așezat un efort de explicare major. Nu știu dacă au oamenii care să facă treaba asta. Dacă lucrurile rămân în purtătorul de guvern de la Guvern… Mă tem că trebuie găsite soluții de completare. Nu pot veni cu tehnicieni, ci cu oameni politici care să vorbească credibil: Uite asta am făcut, de aici am plecat, aici am ajuns, atât am împrumutat. Românii sunt frământați și puțini cred că banii împrumutați s-au dus în salarii, pensii și investiții. Toți întreabă unde sunt banii! Într-un proces de reconstrucția încrederii, trebuie să apară și măsurile în care să se vadă că noi, politicieni, ne cam sacrificăm. Adică, uite, ne luăm clientela de la Tarom, ne luăm clientela de la Administrația Națională a Drumurilor…”, a fost sfatul dat de Traian Băsescu celor de la guvernare.

Referindu-se la restructurările din administrația publică, fostul președinte a declarat că este împotriva reducerilor arbitrare de personal, arătând că problema trebuie tratată cu metode inteligente, nu prin decizii uniforme de tipul „tăiem 10% din posturi”.

El a amintit exemplul anului 2010, când a introdus interdicția cumulului pensiei cu salariul de la stat, măsură pe care o consideră în continuare una justă.

În acest context, Traian Băsescu a afirmat că persoanele care doresc să lucreze și după pensionare pot face acest lucru în mediul privat, unde există numeroase oportunități, inclusiv în domenii precum construcțiile sau serviciile de livrare.

Acesta a adăugat că statul nu trebuie „păcălit” prin cumularea pensiei cu salariul public. „Nu se poate asta!”, a spus ferm fostul președinte al României.