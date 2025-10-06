Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, duminică seară, apropierea dintre Emmanuel Macron și Nicușor Dan, pe care a considerat-o o mișcare politică bine calculată.

Băsescu a afirmat că relația tot mai strânsă dintre cei doi lideri nu este deloc întâmplătoare, ci urmărește un scop strategic la nivel european.

Traian Băsescu a explicat că Emmanuel Macron urmărește consolidarea unei alianțe cu România pentru a contrabalansa influența Germaniei în cadrul Uniunii Europene. Fostul șef de stat a susținut că președintele Franței ar dori să atragă România în tabăra sa pentru a obține mai multă forță de vot în deciziile europene privind bugetele de apărare și redistribuirea resurselor.

Băsescu a adăugat că Franța are nevoie de cele 32 de voturi ale României pentru a egala puterea Germaniei în Consiliul UE, în special în contextul discuțiilor legate de mecanismul SAFE, prin care statele membre ar urma să primească finanțare suplimentară pentru apărare.

El a amintit și că Vladimir Putin a acuzat recent Europa că se reînarmează, iar Germania a lansat un amplu program militar, ceea ce ar fi determinat Franța să caute aliați regionali pentru a-și consolida poziția.

Traian Băsescu a subliniat că nicio acțiune de acest nivel nu este întâmplătoare și că „în politica mare nu există gesturi inutile”.

„La Soci, Putin a făcut trimitere la Europa că se reînarmează și că a luat contramăsuri și nu a ezitat să menționeze reînarmarea Germaniei. Germania are niște condiții după al Doilea Război Mondial și, Germania, stimulată de impulsul dat de Trump și de solicitările din Europa, a trecut la un ambițios program de reînarmare. Eu cred că este cu tâlc această plimbare continuă a președintelui francez cu președintele român. Este semnalul că se creează o alianță în interiorul UE care vrea să fie egala Germaniei, pentru că în momentul de față dacă luăm și tehnic, la voturi, Franței îi trebuie și voturile României, cele 32 de voturi, ca să egaleze Germania. În viitoarele decizii cu privire la distribuirea resurselor pentru consolidarea capacității de apărare a UE, Franța vrea să fie egală cu Germania și de asta îi trebuie alianța cu România ca o alianță continuă, deci aș privi și din acest punct de vedere, știind că în politica mare nu există gesturi inutile”, a spus fostul președinte al României la România TV.

Fostul președinte a evidențiat și faptul că Emmanuel Macron a avut mai multe gesturi simbolice față de Nicușor Dan, de la sprijinul acordat în campania prezidențială, până la aparițiile publice comune.

Băsescu a menționat, drept exemplu, momentul în care Macron și Nicușor Dan au mers împreună în același vehicul la dineul organizat de Regele Danemarcei, deși fiecare lider avea mașina proprie, subliniind că o asemenea scenă este una de maximă vizibilitate politică.

Traian Băsescu a interpretat aceste gesturi drept semnale diplomatice menite să transmită că Franța dorește o relație strategică consolidată cu România, nu doar bilateral, ci și în contextul UE și NATO.

El a reamintit că România are deja un parteneriat strategic cu Franța, foarte apropiat de cel cu Statele Unite, și a menționat prezența militarilor francezi la Cincu și Kogălniceanu ca dovadă a acestei cooperări tot mai strânse.