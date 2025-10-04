Ministerul german al Economiei a revizuit ușor în sus estimarea de creștere economică pentru acest an, de la stagnare la un avans modest de 0,2%, potrivit unor informații furnizate sâmbătă agenției Reuters de o sursă apropiată instituției. Ministerul anticipează, totodată, că în 2026 produsul intern brut al Germaniei va urca cu 1,3%, iar în 2027 creșterea se va accelera ușor până la 1,4%.

Comparativ cu prognoza publicată în luna aprilie, care prevedea o stagnare a economiei în 2025 și o creștere de 1% în 2026, aceste cifre sugerează o îmbunătățire timidă a perspectivelor.

Totuși, Germania continuă să fie singura economie din grupul G7 care s-a contractat în ultimii doi ani, în contextul scăderii cererii externe și al efectelor războiului comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană.

Datele oficiale arată că, în trimestrul al doilea din 2025, economia germană s-a redus cu 0,3% față de primele trei luni ale anului, pe fondul diminuării comenzilor din SUA, după ce importatorii americani au efectuat achiziții anticipate pentru a evita noile tarife impuse de administrația președintelui Donald Trump. Scăderea producției industriale a avut un impact vizibil asupra pieței muncii: în luna august, numărul șomerilor a depășit pragul de 3 milioane pentru prima dată în ultimii zece ani.

Ministerul german al Economiei nu a dorit să comenteze asupra acestor cifre, care urmează să fie confirmate oficial miercuri.

Sursele apropiate dosarului au precizat însă că valorile sunt identice cu cele formulate la sfârșitul lunii septembrie de principalele institute economice din Germania – Institutul Ifo din München, Institutul IWH din Halle, Institutul IfW din Kiel, Institutul RWI-Leibniz și Institutul German de Cercetări Economice (DIW).

Acestea estimează, la rândul lor, o creștere de 0,2% în 2025, urmată de un avans de 1,3% în 2026 și 1,4% în 2027.

Institutul Ifo, care publicat în septembrie previziunile sale de toamnă, a revizuit la începutul lunii trecute ușor în scădere estimările anterioare pentru perioada 2025-2026, din cauza efectelor negative generate de tarifele americane asupra exporturilor germane. Conform acestor evaluări, produsul intern brut ar urma să crească cu 0,2% în 2025, cu 1,3% în 2026 și cu 1,6% în 2027.

Economistul-șef al Institutului Ifo, Timo Wollmershauser, a explicat că taxele vamale americane continuă să afecteze semnificativ economia germană, iar efectele acordului recent dintre SUA și Uniunea Europeană privind reducerea tensiunilor comerciale nu se vor resimți imediat.

El a menționat că tarifele efective rămân, în mare parte, aceleași ca în timpul verii, însă a apreciat că diminuarea incertitudinii asociate disputei tarifare ar putea sprijini treptat activitatea economică.

Analiștii Ifo consideră că măsurile de politică economică planificate de guvernul german vor avea un impact redus pe termen scurt, întrucât investițiile anunțate pentru anul în curs se ridică la doar 9 miliarde de euro. Acestea ar urma însă să crească semnificativ în anii următori, până la 38 de miliarde de euro în 2026 și 19 miliarde în 2027.

În ceea ce privește piața muncii, Institutul Ifo prognozează o creștere a numărului de șomeri cu aproximativ 155.000 de persoane până la finalul anului 2025, ceea ce ar duce rata șomajului la 6,3%. Începând cu 2026, aceasta ar putea scădea treptat, la 6,1% în 2026 și 5,4% în 2027.

În privința inflației, economiștii estimează o ușoară temperare, la 2,2% în 2025 și 2,1% în 2026, urmând ca în 2027 aceasta să revină pe creștere, posibil până la 2,6%, din cauza majorării prețului certificatelor de emisii de dioxid de carbon.

Prețurile energiei ar putea continua să scadă până în 2026, pe fondul reducerii tarifelor de rețea și al eliminării taxei pentru înmagazinarea gazelor, însă tendința ar putea fi inversată în 2027. Economiștii avertizează că, fără o redresare rapidă a exporturilor și o reorientare a politicii industriale, Germania riscă să își păstreze reputația de „bolnavul Europei” pentru o perioadă mai lungă decât se estimase inițial.