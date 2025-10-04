Datele furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați arată discrepanțe uriașe între valorile pensiilor din județ. Cea mai mare pensie plătită ajunge la 45.048 de lei și aparține unui fost magistrat.

Pe segmentul pensiilor bazate exclusiv pe contributivitate, cea mai mare sumă este de 28.606 lei, încasată de un fost director din industria navală.

La polul opus, se află cei 104 gălățeni cu pensii calculate la 1 leu. Aceștia reprezintă cazuri speciale, fiind pensionari de invaliditate incluși în sistem printr-o portiță legislativă existentă în trecut.

În prezent, peste 75.000 de pensionari din Galați primesc pensii sub 3.000 de lei. Alte 24.360 de persoane beneficiază de indemnizația socială, în sume cuprinse între 1 leu și 1.280 de lei. Totodată, 22.586 de persoane au pensii între 3.000 și 4.000 de lei, iar peste 36.000 depășesc pragul de 4.000 de lei lunar.

Datele mai arată că 18.830 de pensionari gălățeni primesc pensii între 5.000 și 10.000 de lei, în timp ce 469 de persoane au pensii de peste 10.000 de lei. În total, în județ sunt înregistrați 6.252 de pensionari de invaliditate, 14.598 de beneficiari de pensii de urmaș și 322 de veterani de război.

Situația acestor pensii extrem de mici își are originea în Legea 263/2010, care a permis, pentru o perioadă, ca unele persoane să se asigure voluntar în sistemul public, chiar și pentru intervale foarte scurte. Scopul era obținerea dreptului la o pensie de invaliditate.

În acea perioadă, persoanele bolnave care doreau să fie expertizate medical trebuiau să dovedească faptul că sunt asigurate. Astfel, în baza unei contribuții minime — uneori de doar 1 leu pentru o lună sau chiar o săptămână — acestea deveneau eligibile pentru pensie de invaliditate.

După obținerea acestui drept, multe dintre ele solicitau și pensie de handicap, cumulând astfel două forme de sprijin.

Specialiștii din domeniul pensiilor s-au opus acestei practici, considerând-o abuzivă, iar începând cu 1 ianuarie 2018, prevederea a fost eliminată. Totuși, persoanele care s-au asigurat anterior acestei date și au obținut pensie de invaliditate au rămas în sistem, beneficiind în continuare de drepturile câștigate.

În prezent, fiecare dintre cei 104 gălățeni care au pensii calculate la 1 leu primește lunar pensia minimă garantată de stat, stabilită la valoarea de 1.281 de lei.