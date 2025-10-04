Poliția Română a transmis un comunicat de presă în acest caz, pe care îl redăm mai jos:

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional. Reiterăm faptul că la data emiterii mandatului, față de cel în cauză a fost dispusă urmărirea națională și internațională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România. Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate. Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România. Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului. În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române.”

Știrea inițială

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat în România la zece ani și opt luni de închisoare pentru corupție, a fost observat sâmbătă, 4 octombrie, pe aeroportul din Salonic, fiind însoțit de forțele de ordine din Grecia.

Martorii prezenți au relatat că acesta a fost condus sub escortă de polițiști până la un autoturism cu numere de înmatriculare din București, despre care s-a presupus că îi aparținea.

Potrivit surselor elene, după câteva minute, fostul edil a fost escortat înapoi către același vehicul cu care fusese adus în parcarea aeroportului, moment în care a fost din nou preluat de forțele de ordine, relatează site-ul ȘtirileMedia.

În imaginile surprinse la fața locului, Sorin Oprescu apare alături de polițiști greci, fiind clar vizibil că se afla sub supraveghere oficială. Deocamdată, autoritățile elene nu au oferit nicio explicație privind motivul exact al deplasării sale sub escortă.

Ministerul de Interne din Grecia și poliția elenă nu au transmis până în prezent un comunicat oficial care să clarifice dacă este vorba despre o simplă verificare procedurală sau despre o nouă acțiune legată de statutul său juridic.

În schimb, martorii citați au afirmat că autoturismul din apropierea lui Oprescu a fost verificat de un câine special antrenat pentru depistarea de substanțe și obiecte suspecte, procedură standard în astfel de situații.

SURSA VIDEO: stirilemedia.ro

Fostul primar general al Bucureștiului se află în Grecia de mai bine de doi ani, după ce a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței definitive. Pe 13 mai 2022, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la zece ani și opt luni de închisoare pentru luare de mită, constituire de grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

Câteva zile mai târziu, autoritățile române au descoperit că acesta părăsise țara, iar ulterior a fost localizat pe teritoriul Greciei, unde a fost reținut pe 17 mai 2022.

Cererea de extrădare formulată de România a fost însă respinsă de instanțele elene, care au invocat starea de sănătate precară a lui Oprescu și condițiile necorespunzătoare din sistemul penitenciar românesc. În urma deciziei, fostul edil a fost eliberat după plata unei cauțiuni de 5.000 de euro, rămânând liber pe teritoriul Greciei.

Procesul care a dus la condamnarea sa a început în 2015, în urma unui flagrant organizat de procurori, când Sorin Oprescu a fost acuzat că a primit 25.000 de euro de la Bogdan Popa, fost director al Administrației Cimitirelor, bani ce proveneau din fapte de corupție. Denunțurile mai multor colaboratori și oameni de afaceri au confirmat existența unei rețele prin care o parte din contractele publice erau condiționate de plăți ilegale către conducerea Primăriei Capitalei.

În fața instanței din Grecia, Sorin Oprescu a declarat că ar fi fost condamnat pe baza unui denunț, într-o perioadă în care justiția română ar fi manifestat un exces de zel în anchetarea politicienilor.

În ciuda condamnării, fostul edil continuă să beneficieze de pensie specială de fost senator. Începând cu 1 iulie 2023, el primește aproximativ 3.500 de euro lunar, după ce a câștigat procesul prin care a cerut repunerea în plată a acestei indemnizații, obținând astfel o majorare de circa 500 de euro față de pensia anterioară.