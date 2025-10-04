În România, șoferii au la dispoziție două tipuri principale de asigurări auto: RCA și CASCO. În timp ce RCA reprezintă Răspunderea Civilă Auto și este obligatorie pentru toate vehiculele înmatriculate, CASCO este opțională, dar poate deveni obligatorie în anumite situații, cum ar fi achiziționarea mașinii prin leasing.

Asigurarea RCA protejează șoferul în cazul în care provoacă daune unei terțe părți. Astfel, prin această poliță sunt acoperite prejudiciile materiale și vătămările corporale ale altor persoane, fără ca proprietarul mașinii să primească despăgubiri directe.

În schimb, CASCO acoperă propriul vehicul, indiferent cine a cauzat daunele. Aceasta include avarii de orice fel, furt, vandalism sau calamități naturale, iar riscurile suplimentare pot fi negociate cu asigurătorul.

Diferențele esențiale între RCA și CASCO nu se opresc aici. RCA se concentrează exclusiv pe daunele produse altor persoane, în timp ce CASCO poate proteja mașina ta în situații diverse, inclusiv incidente minore, ciocniri în parcare, furtul pieselor auto, incendii, fenomene naturale (cum ar fi grindina sau un cutremur, spre exemplu) sau vandalizarea autovehiculului.

De asemenea, RCA are limite de despăgubire stabilite prin legislație. În schimb, suma asigurată pentru CASCO depinde de valoarea de piață a vehiculului și de acoperirea aleasă, detaliile urmând să fie negociat de proprietarul auto cu asigurătorul.

Atunci când compari costurile, RCA este, de regulă, mai ieftină decât CASCO, însă tarifele depind de mai mulți factori: marca și modelul mașinii, capacitatea cilindrică, experiența la volan, istoricul rutier și vârsta șoferului. Pentru persoane juridice, tarifele pot fi diferite, iar pentru CASCO se adaugă riscurile acoperite, termenul de asigurare și modalitatea de plată.

Un element cheie al poliței CASCO este franșiza – suma pe care proprietarul trebuie să o plătească din propriul buzunar în cazul unei daune. O franșiză mai mare reduce prima de asigurare, însă implică un risc mai mare în cazul unui incident.

De asemenea, fiecare poliță CASCO poate include sau exclude anumite riscuri, cum ar fi participarea la curse ilegale, conducerea sub influența alcoolului sau părăsirea locului accidentului.

Riscurile opționale pot include pierderea cheilor, regresul RCA, avarii cauzate de marfă, asistență rutieră extinsă sau înlocuirea autoturismului. Alegerea acestor opțiuni trebuie făcută cu atenție, deoarece fiecare adaugă la costul final.

În schimb, RCA-ul este mai standardizat și nu oferă această flexibilitate, concentrându-se pe protecția terților.

RCA acoperă în principal pagubele materiale, vătămările corporale sau decesul, cheltuielile de judecată și pierderea temporară a utilizării mașinii avariate, dar numai dacă vina aparține șoferului care a provocat accidentul.

În anumite situații, însă, despăgubirile nu se acordă: de exemplu, dacă prejudiciul depășește limitele poliței, dacă șoferul nu deține o poliță valabilă la momentul accidentului sau dacă vina este exclusiv a terței părți sau a persoanei prejudiciate.

De asemenea, RCA nu acoperă accidentele produse în timpul activităților comerciale care implică substanțe periculoase sau transport de marfă în anumite condiții. În schimb, CASCO poate acoperi o gamă mult mai largă de situații, dar și aici există excluderi: furtul mașinii dacă proprietarul a lăsat cheile în vehicul, daune provocate intenționat sau evenimente care au legătură cu război, terorism sau dezastre nucleare.

În plus, CASCO poate fi costisitoare, mai ales pentru mașinile noi sau de lux. Unele companii impun restricții pentru vehiculele mai vechi sau cu o anumită valoare de piață, iar proprietarul poate fi responsabil de plata unei părți din costul daunei (franșiza) înainte de a primi despăgubirea. Astfel, alegerea unei polițe CASCO necesită o evaluare atentă a raportului cost-beneficiu, precum și o înțelegere clară a riscurilor acoperite.

Asigurătorii RCA pot refuza acordarea despăgubirilor în anumite situații. Printre acestea se numără cazurile de forță majoră, accidentele cauzate exclusiv de o terță persoană sau când vina aparține doar șoferului prejudiciat.

De asemenea, despăgubirile nu se acordă dacă șoferul nu poate demonstra că avea o poliță RCA valabilă la momentul incidentului sau dacă prejudiciul depășește limitele contractuale.

În plus, în cazul utilizării vehiculului în scopuri comerciale sau în timpul manipulării substanțelor periculoase, asigurătorul nu va despăgubi accidentele survenite, inclusiv în încărcare, descărcare sau manipularea combustibililor, substanțelor radioactive, explozive sau corozive.

Procesul de recuperare a daunelor în urma unui accident auto poate fi adesea complicat și consumator de timp. Documentarea incidentului, evaluarea pagubelor și plata despăgubirii pot provoca întârzieri și frustrări pentru șoferi. În acest context, asigurarea RCA cu decontare directă vine ca o soluție eficientă, simplificând și accelerând procesul de despăgubire pentru persoanele nevinovate implicate într-un accident.

Decontarea directă este un serviciu auxiliar oferit de asigurătorii RCA propriilor clienți. Dacă șoferul optează pentru această clauză la încheierea contractului, în cazul unui accident, el va fi despăgubit de propriul asigurător, care ulterior recuperează valoarea daunelor de la asigurătorul șoferului vinovat. Este important de menționat că serviciul nu limitează dreptul șoferului păgubit de a solicita despăgubiri direct de la asigurătorul vinovatului.

Conform legislației române, Legea 132/2017 definește decontarea directă ca un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor, pe care asigurătorii RCA sunt obligați să îl pună la dispoziția clienților, iar achiziționarea efectivă rămâne opțională. Această metodă oferă rapiditate și confort, mai ales în situațiile în care prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor, iar șoferul păgubit nu trebuie să suporte întârzierile cauzate de recuperarea daunelor de la terțul vinovat.

Pentru a beneficia de decontarea directă între asigurători RCA, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

accidentele auto să aibă loc pe teritoriul României;

vehiculele implicate în accidente să fie înmatriculate/înregistrate în România;

prejudiciile să fie produse exclusiv vehiculelor;

ambele vehicule implicate în accident să aibă asigurare RCA valabilă la momentul accidentului;

prejudiciile să nu includă vătămări corporale.

Evident, tariful suplimentar pentru o poliță cu decontare directă variază de la companie la companie, dar poate ajunge și până la 400 de lei în plus față de o asigurare RCA standard.

Pentru șoferii care dețin mașini noi sau de valoare ridicată, CASCO oferă o protecție mai generoasă, acoperind atât accidentele cauzate de propriii greșeli, cât și incidentele externe. În schimb, pentru cei care dețin mașini mai vechi sau cu valoare mai mică, RCA poate fi suficientă.

O altă diferență importantă este modul în care se stabilesc sumele asigurate. RCA are limite fixe stabilite prin lege, în timp ce CASCO permite personalizarea sumei asigurate în funcție de valoarea reală a vehiculului și de preferințele proprietarului. Aceasta flexibilitate poate fi un avantaj major, mai ales când sunt incluse riscuri opționale care pot proteja investiția într-o mașină nouă.