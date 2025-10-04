WhatsApp se pregătește să lanseze opțiunea de nume de utilizator. Conform unui raport al WABetaInfo, în cea mai recentă versiune beta 2.25.22.9 pentru Android, platforma testează o opțiune de cheie de nume de utilizator care adaugă un nivel suplimentar de confidențialitate.

Cu numele de utilizator, WhatsApp va renunța probabil la cerința actuală de număr de telefon pentru a iniția conversația. Acest lucru ar trebui să contribuie la păstrarea confidențialității numerelor de telefon și la reducerea încercărilor de contact nedorite.

WhatsApp dezvoltă un nou sistem de nume de utilizator pentru a adăuga mai multă confidențialitate și control. Fiecare utilizator va putea alege un nume de utilizator unic, în loc să se bazeze doar pe un număr de telefon.

Pentru a spori securitatea, WhatsApp va introduce probabil și o cheie pentru numele de utilizator. Chiar dacă cineva cunoaște numele de utilizator, nu va putea trimite un mesaj decât dacă are și cheia corespunzătoare, în cazul în care utilizatorul decide să seteze una.

Acest pas suplimentar ajută la protejarea numerelor de telefon și previne contactele nedorite.

WhatsApp introduce, de asemenea, o funcție de rezervare a numelui de utilizator, care le va permite utilizatorilor să-și asigure numele de utilizator preferate înainte de lansarea pe scară largă a sistemului complet.

Conform raportului, aceasta este diferită de funcționalitatea completă a numelui de utilizator, care va permite în cele din urmă trimiterea de mesaje fără a expune numerele de telefon. Rezervarea asigură că numele de utilizator populare nu sunt revendicate prea devreme de un număr limitat de testeri beta.

Prin adăugarea rezervării numelor de utilizator, WhatsApp se asigură că toată lumea are șanse egale de a revendica numele de utilizator preferate. Raportul menționează că această funcție ar putea fi lansată pentru mai multe persoane mai devreme decât sistemul complet de nume de utilizator.

Acest lucru va ajuta la gestionarea mai bună a cererii și va reduce șansele ca numele de utilizator populare să fie revendicate doar de către testerii beta timpurii.

Separarea rezervărilor de funcția completă oferă WhatsApp timp pentru a rafina performanța, evitând în același timp preluarea timpurie a numelor de utilizator. Este probabil ca acest echilibru să asigure testarea fără probleme, să protejeze experiența utilizatorului și să garanteze accesul echitabil.

Sistemul de rezervare este important, deoarece lansarea completă a numelor de utilizator va fi graduală și poate dura ceva timp. După cum se subliniază în raport, WhatsApp dorește să testeze cu atenție performanța, să remedieze erorile și să se asigure că funcția poate gestiona milioane de utilizatori.

Între timp, opțiunea de rezervare va fi lansată mai repede și pentru mai multe persoane, astfel încât numele de utilizator preferate pot fi revendicate fără a aștepta sistemul complet. În acest fel, un grup mai mare de utilizatori va avea în continuare șansa echitabilă de a-și asigura numele dorite, chiar înainte ca funcția completă să devină disponibilă.

WhatsApp nu a comunicat o dată exactă, dar se așteaptă ca opțiunea de rezervare să fie lansată înaintea funcției complete de nume de utilizator.