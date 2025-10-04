Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a emis o decizie prin care a suspendat temporar plățile efectuate de Uber și Bolt către 100 de companii care operează flote de mașini pe cele două platforme. Măsura este valabilă în toate județele și rămâne în vigoare până la finalizarea anchetei fiscale.

Potrivit surselor citate de profit.ro, aceste 100 de firme sunt printre cele mai mari din țară și prezintă un risc fiscal extrem de ridicat. Inspectorii Antifraudă au constatat că multe dintre ele nu sunt, de fapt, proprietarele mașinilor utilizate, ci le folosesc în baza unor contracte de comodat încheiate cu alte societăți.

În unele cazuri, șoferii lucrează pentru aceste firme, dar impozitele și contribuțiile reținute nu sunt virate către bugetul de stat.

Antifrauda a instituit măsuri asigurătorii asupra sumelor care ar fi trebuit să fie plătite firmelor și șoferilor, în scopul recuperării prejudiciilor bugetare. Cazurile verificate indică pierderi semnificative pentru stat, iar în momentul în care autoritățile descoperă nereguli, firmele implicate nu mai dețin bunuri ce pot fi executate silit, nici măcar autoturismele din flote.

Măsura nu vizează platformele Uber și Bolt ca entități juridice, ci strict firmele partenere considerate cu risc fiscal ridicat. Cele două companii au fost notificate oficial cu privire la suspendarea plăților, iar accesul online pentru generarea de venituri a fost restricționat temporar pentru operatorii afectați.

Pe rețelele sociale, șoferii parteneri au reacționat imediat la veste. Unii consideră acțiunea Antifraudă justificată și necesară. Un șofer a scris că „doar unii plătesc taxe și alții nu”, adăugând că dacă toți ar contribui corect la buget, taxele ar fi mai mici pentru toți.

El a mai spus că măsura ar putea duce, pe termen lung, la un echilibru în piață și la venituri mai bune pentru cei care își declară corect câștigurile.

„Ideea e că doar unii plătesc taxe și alții nu. Dacă toată lumea ar plăti taxele, ar fi mai mici pentru toată lumea. Deci important e să fie aceleași reguli pentru toată lumea. În particular, când toată lumea va plăti taxe în cazul asta, va scădea numărul de șoferi, va crește dinamicul și cei care acum plătesc taxe vor plăti taxe în continuare, dar vor câștiga mai bine. Așa că e normal să se bucure. Așa cum și cei care nu plătesc acum taxe se bucură că au un câștig mai mare”, spune un șofer.

Alți șoferi privesc situația cu îngrijorare sau sarcasm. Printre comentariile apărute se numără mesaje precum „A început jihadul!”, „Luați cash, că e groasă” sau „Era și cazul, felicitări!”.

Reprezentanții ANAF au precizat că măsura are caracter temporar și se aplică doar firmelor partenere investigate. Suspendarea plăților este parte a unei acțiuni mai ample de combatere a evaziunii fiscale din sectorul transportului alternativ, aflat în continuă creștere în ultimii ani.

În urma notificărilor primite, Uber și Bolt au restricționat accesul conturilor afectate până la clarificarea situației. Ancheta fiscală urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciilor și să decidă eventualele măsuri de recuperare.