Compania este la un pas de a depăși 900.000 de clienți casnici, iar estimările interne arată că pragul de 1 milion va fi depășit în scurt timp. Radu Ioan Constantin, directorul financiar al Hidroelectrica, a declarat în cadrul conferinței InvesTenergy că această creștere rapidă a portofoliului a pus presiune pe structura internă a companiei, însă echipa a reușit să se adapteze.

El a explicat că trecerea masivă spre activitatea de furnizare a energiei a impus o reorganizare completă a proceselor interne. Totuși, compania a reușit să gestioneze eficient tranziția, chiar într-un an dificil din punct de vedere hidrologic.

Potrivit reprezentantului companiei, producția de energie estimată pentru 2025 este de aproximativ 11,4 TWh, cu mult sub media anuală de 15 TWh dintr-un an hidrologic normal. Cu toate acestea, Hidroelectrica a reușit să mențină stabilitatea financiară și să ofere în continuare prețuri avantajoase pentru clienți.

Radu Ioan Constantin a subliniat că, deși anul 2025 a fost caracterizat de o secetă accentuată, compania și-a dovedit reziliența și profesionalismul, adaptându-se contextului dificil.

„Oferta Hidroelectrica este deosebit de competitivă. În acest moment, ne apropiem vertiginos spre 900.000 de clienți casnici. Pe proiecțiile noastre, vom depăși cu siguranță un milion de clienți casnici în portofoliul companiei. Aceasta, bineînțeles, a pus o presiune deosebită atât pe modelul de business, pentru că shiftarea aceasta spre zona de furnizare a implicat o redimensionare a tuturor activităților în cadrul companiei, dar cu brio facem față chiar și într-un an deosebit de secetos. După cum bine ați văzut, acest an este un an mult sub media hidrologică. Estimăm că ne vom încadra în jur de 11,4 TW ca și producție anul ăsta, este deosebit de dificil – anul mediu hidrologic este undeva peste 15 TW – dar ne-am adaptat, am dovedit reziliență, am dovedit profesionalism și creșterea aceasta accentuată a portofoliului de furnizare ne-a scos din zona aceea de confortabilitate cu siguranță, dar ne-am adaptat și pe viitor vom fi prezenți cu o ofertă deosebit de competitivă pentru populația României, atât pe business, cât și pe casnic”, a afirmat acesta.

La 30 iunie 2025 a expirat schema de plafonare a prețurilor la energie electrică, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 6/2025. De la 1 iulie, Hidroelectrica facturează clienților prețurile prevăzute în contractele existente, până la finalizarea acestora, iar pentru noile contracte aplică tarifele formate pe piața concurențială.

Această schimbare a permis companiei să își crească veniturile în semestrul al doilea al anului 2025. Totodată, migrarea unui număr mare de consumatori către Hidroelectrica a dus la creșterea volumelor de energie furnizată și la reestimarea cheltuielilor pentru achizițiile din piață.

Succesul Hidroelectrica pe segmentul de furnizare confirmă adaptarea companiei la noile condiții economice și la liberalizarea completă a pieței energiei electrice. Deși extinderea rapidă a adus provocări, compania a reușit să transforme această tranziție într-un avantaj competitiv.

Prin consolidarea portofoliului și menținerea unui preț accesibil pentru consumatori, Hidroelectrica se poziționează ca unul dintre principalii jucători din sectorul energetic românesc, capabil să ofere stabilitate într-un context de piață tot mai volatil.