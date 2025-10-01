Din 1 octombrie, magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari devin primele locații în care clienții băncilor participante la RoPay, inclusiv ING Bank, pot experimenta această modalitate de plată. Începând cu 6 octombrie, serviciul va fi disponibil în toate magazinele Auchan din țară.

ING Bank devine astfel prima bancă din România care oferă soluția de acceptare a plății RoPay la POS pentru un mare retailer, după ce în aprilie 2025 lansase serviciul pentru persoane fizice prin scanarea de cod QR.

„Pe 1 octombrie marcăm o premieră pentru piața locală și dăm startul implementării RoPay direct pe terminalele POS ale comercianților. Începem în magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari, cu un partener strategic în zona retailului – Auchan Retail România – care are o rețea de peste 490 de magazine la nivel național. Mai mult, ne bucurăm că demarăm această a doua etapă din procesul de implementare a RoPay la doar câteva luni distanță de la primul pas făcut pentru persoanele fizice: citirea de cod QR din aplicația ING Home’Bank”, a explicat Raluca Țintoiu, Deputy CEO & Head of Wholesale Banking ING Bank România.

Plata prin RoPay la casele de marcat Auchan se realizează rapid și intuitiv. Terminalul casei de marcat afișează opțiunile de plată, iar la selectarea RoPay apare un cod QR pe ecranul casei și pe POS. Clientul scanează codul cu aplicația de mobile banking a băncii participante, iar plata este autorizată instant. Această metodă reprezintă o alternativă modernă, rapidă și sigură la plățile tradiționale, fiind adaptată atât clienților care folosesc aplicațiile mobile bancare, cât și comercianților, oferind o soluție de încasare accesibilă și în timp real.

„Ne bucurăm să fim primul retailer care oferă clienților posibilitatea de a folosi soluția națională RoPay, o metodă de plată modernă, rapidă și sigură. Prin această inițiativă, continuăm să diversificăm opțiunile de plată și completăm metodele tradiționale – cash sau card – cu o variantă care propune o experiență simplă, uniformă și flexibilă, fără grija cardului”, a spus Mihaela Bucur, Director Financiar Auchan Retail România.

Implementarea RoPay la POS aduce avantaje comercianților, printre care încasarea instant a plăților, rambursarea rapidă a sumelor, diversificarea canalelor de încasare, fidelizarea clienților și costuri competitive. Consumatorii beneficiază de plăți securizate prin aplicația băncii, comisioane zero pentru persoane fizice și posibilitatea de a susține serviciile naționale de plăți.

„Prin implementarea RoPay la POS, case de marcat, online și pe facturi, comercianții beneficiază de încasarea instant a plăților (iar rambursarea plăților este, de asemenea, executată instant, dar și scutită de comisioane în primele 30 de zile de la efectuarea plății), diversificarea canalelor de încasare, fidelizarea clienților și costuri competitive, în timp ce consumatorii se bucură de plăți într-un mediu securizat, prin aplicația de mobile banking a propriei bănci, beneficiind de comoditate, comisioane ZERO pentru persoane fizice și posibilitatea de a susține serviciile naționale de plăți”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

RoPay este serviciul național de plăți instant dezvoltat de TRANSFOND și implementat de băncile din România pentru a oferi plăți și încasări rapide, sigure și facile atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Serviciul permite transferuri instant între conturi din bănci diferite sau aceleași bănci, fără utilizarea detaliilor bancare sau a cardului, prin scanarea codului QR, utilizarea NFC (contactless) sau a numărului de telefon ca alias pentru datele bancare. RoPay se extinde treptat, permițând utilizatorilor să efectueze plăți la micii și marii comercianți, să cumpere online sau să achite facturi de utilități.

„Implementarea soluției RoPay pentru comercianți este rezultatul unui parteneriat strategic între ING Bank, Payten România și a afiliaților săi din Grupul ASEE și Payten, companii lider în furnizarea de soluții de plată omnichannel și infrastructură de acceptare a plăților electronice. Această colaborare reunește expertiza complementară a celor trei parteneri și marchează un pas important în direcția accelerării digitalizării plăților în România”, a spus Ciprian Pirv, Director General al Payten Romania.

