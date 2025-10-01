Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a indicat că această măsură face parte dintr-un set mai larg de reforme privind administrația publică și justiția fiscală și ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor, odată cu promovarea și adoptarea pachetului de administrație.

Potrivit autorităților, scopul măsurii este de a pune în legalitate toate construcțiile existente și de a asigura corectitudine față de cetățenii care își plătesc impozitele. Prin verificările cu drone, statul intenționează să identifice persoanele care nu și-au declarat construcțiile și să le determine să plătească impozitele datorate.

„Nu se poate ca dumneavoastră și cu mine și cu mulți alți cetățeni, în fine, o parte a societății, să plătească impozitele, iar alții să nu plătească și să nu declare ei construcțiile pe care le-au edificat”, a spus ministrul Cseke Attila la Digi24.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește controale care vor utiliza drone și inteligență artificială pentru a reduce fraudele fiscale. Proiectul ar putea permite primăriilor să colaboreze cu firme de executare fiscală pentru recuperarea taxelor locale restante. Obiectivele principale sunt creșterea gradului de colectare a impozitelor locale și înregistrarea tuturor imobilelor în sistemul fiscal.

„Nu este o vânătoare, este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele. Nu doar unii trebuie să plătească impozite. Și ceilalți care au construcții nedeclarate trebuie să plătească. Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme pentru a face acest lucru, inclusiv prin verificări cu drone, așa cum se face în Occident, în alte țări de mult timp”, a mai spus ministrul Dezvoltării.

Măsura nu poate fi aplicată imediat, fiind necesară adoptarea pachetului legislativ care include reforma administrației publice și a justiției fiscale.