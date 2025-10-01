Cele mai multe dintre noile locuri, respectiv 165, se află pe strada Boișoara, în Giulești. Alte 12 locuri au fost amenajate pe Aleea Băiuț, iar 64 se găsesc pe strada Mihaela Ruxandra Marcu, în Drumul Taberei. Din totalul locurilor de parcare cu plată din Sectorul 6, 2.386 au fost create pe parcursul acestui an.

Pentru o oră de parcare, tariful este de 1 leu. Un abonament nenominal zilnic costă 7 lei, iar un abonament nenominal lunar are prețul de 60 de lei. Plata se aplică pentru orice tip de autovehicul, indiferent de marcă sau de județul înmatriculării, în intervalul orar 08.00 – 20.00. În timpul nopții, parcarea este gratuită.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate pe locurile special marcate, cu condiția să afișeze legitimația de handicap în parbriz.

Pentru achitarea parcării, cetățenii au la dispoziție mai multe variante: aplicația AmParcat, aplicația eSector6, plata prin SMS la numărul 7576 (cu prefixul S6 urmat de numărul de ore și numărul de înmatriculare, de exemplu „S6 1 B001ABC”) sau direct la oricare dintre aparatele SelfPay din București.

Dovada plății este transmisă automat prin SMS sau e-mail, astfel încât nu este nevoie de afișarea unui tichet în parbriz. Verificările sunt realizate de polițiștii locali, care pot identifica în sistem dacă parcarea a fost achitată pentru numărul de înmatriculare respectiv.

De asemenea, în Sectorul 3 din București a intrat în vigoare noul regulament de parcare, care schimbă modul în care șoferii pot folosi locurile nominale. Cei care parchează pe un loc rezervat altui utilizator nu mai pot lăsa doar un număr de telefon în parbriz pentru a fi contactați, ci sunt obligați să achite o taxă înainte de a-și lăsa mașina.

Primăria Sectorului 3 a anunțat că folosirea unui loc de parcare nominal fără autorizația titularului este permisă exclusiv prin achitarea anticipată a tarifului orar.

Anterior, locurile de parcare nominale puteau fi ocupate temporar de alți șoferi, cu condiția ca aceștia să afișeze numărul de telefon și să elibereze locul în maximum 15 minute dacă erau contactați de titular.

Potrivit noilor reguli, această practică rămâne posibilă doar dacă șoferii achită în avans tariful orar corespunzător. Obligația de a afișa numărul de telefon și de a elibera locul la solicitarea utilizatorului de drept se menține. În situația în care șoferul este nevoit să mute mașina înainte de expirarea intervalului plătit, acesta își poate lăsa autoturismul pe un alt loc de parcare disponibil până la finalul perioadei achitate.

Autoritățile locale explică faptul că această modificare a fost introdusă pentru a asigura corectitudine în utilizarea locurilor de parcare și pentru a descuraja ocuparea abuzivă a locurilor nominale.

„Vă reamintim că la nivelul Sectorului 3 există locuri de parcare NENOMINALE, marcate cu galben, care pot fi utilizate în baza unei autorizații nenominale, a unui abonament sau în urma achitării tarifului orar”, a informat primăria.

În paralel cu locurile nominale, în Sectorul 3 există și locuri de parcare nenominale, marcate cu galben. Acestea pot fi folosite fie pe baza unei autorizații nenominale, fie prin achiziționarea unui abonament, fie prin plata tarifului orar.