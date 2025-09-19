Primăria Municipiului Iași finalizează în această perioadă planul de extindere a taxării parcărilor la bordură. Conform hotărârii adoptate de Consiliul Local în mai 2025, noile reguli vor intra treptat în vigoare din această toamnă, intervalul orar vizat fiind 08:00 – 20:00.

Tarifele sunt diferențiate în funcție de zonă și variază între 2 și 7 lei pe oră. Pentru șoferii care folosesc frecvent aceste parcări, municipalitatea oferă și abonamente săptămânale sau lunare, cu prețuri cuprinse între 44 și 198 de lei.

Potrivit lui Marian Nistor, șeful Serviciului parcări din cadrul Primăriei, „suntem în proces de achiziție a unor noi parcometre pentru aceste zone. Ulterior, în octombrie, vom începe să montăm indicatoarele prin care vom semnala introducerea tarifului”.

Inventarul realizat până acum arată că vor fi taxate 4.111 locuri de parcare, cele mai multe pe străzi intens circulate: str. Sarmisegetuza (500), str. Vasile Lupu (400), bld. Alexandru cel Bun (300), bld. Dacia (300), bld. Tudor Vladimirescu (220, între Bucșinescu și Podul de Fier), str. Ciurchi (220) sau șos. Arcu (210, între pasaj Băncilă și str. Gării).

Alte zone importante incluse sunt șos. Sărărie (150), Podu Roș – Primăverii (110), dar și câte 100 de locuri pe str. Canta, bld. Chimiei ori str. Dumbrava Roșie, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Lista completă cuprinde 42 de străzi, printre care: Dancu (zona Sf. Sava – str. Cuza Vodă), Gheorghe Lascăr (Râpa Galbenă), Anastasie Panu (Moldova Center – Hotel Hampton), Arcu (zona Cinema Victoria), Gheorghe Asachi, Gării, bld. Carol I, Bacinschi, Universității, Cuza Vodă, Costache Negruzzi, Vasile Pogor, Ion Creangă, Aurel Vlaicu, Oancea și altele.

Zona 1, care include centrul Iașului și zonele de interes major (Teatrul Național, Prefectură, Spitalul Sf. Spiridon, Primărie, Cinema Victoria etc.), va avea cel mai ridicat tarif: 7 lei/oră, respectiv 63 lei/săptămână sau 198 lei/lună.

Zona 2 presupune un cost de 2 lei/oră, respectiv 44 lei/săptămână sau 140 lei/lună. Abonamentele permit utilizarea oricărui loc disponibil de pe strada sau bulevardul pentru care au fost achiziționate, fără a fi asociate direct cu numărul de înmatriculare al autoturismului.

Taxa de parcare va putea fi achitată prin SMS sau prin cele trei aplicații mobile deja utilizate pentru sistemul actual.