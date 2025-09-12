În București, parcările stradale din categoria „albastre” costă aproximativ 5 lei pe oră între orele 7:00 și 23:00, iar plata prin SMS sau aplicații poate ajunge la 6 lei pe oră. În plus, începând cu 2025, tarifele pentru parcările de reședință au fost majorate, iar cei care nu dețin un loc de parcare vor plăti taxe mai mari. Autoturismele electrice și hibride beneficiază însă de gratuitate pentru utilizarea serviciului public de parcare.

În Cluj-Napoca, există mai multe parcări cu tarifare orară, precum Parking Primăverii FN și Parking Băișoara, unde se aplică regimul de autotaxare, informează Primăria. În Timișoara, tarifele pentru parcări au rămas neschimbate în 2025, deși zonele cu plată au fost extinse. Prețurile abonamentelor în Timișoara variază între 25,20 lei pe lună pentru Zona Albastră III și 60,48 lei pe lună pentru zona combinată I+II+III.

„Tarifele au rămas aceleași, vor mai fi introduse anumite zone de parcare unde s-au amenajat noi locuri de parcare. Ele au fost lăsate la Transparență și încă nu a fost supus aprobării proiectul de hotărâre. Oricum vor fi puse și indicatoarele. Până nu se pun indicatoarele, nu se vor intra pe noile tarife”, a explicat Ionel Ursu, directorul Timpark.

Iașul a fost împărțit în trei zone tarifare începând cu 2025, iar cel mai mare tarif, de 7 lei pe oră, 63 lei pe săptămână și 198 lei pe lună, se aplică în Zona 1, care include artere precum Golia, Independenței și Hala Centrală. Primăria Iași va taxa peste 4.000 de locuri de parcare la bordură, pe mai mult de 40 de străzi, iar plata se poate realiza prin aplicația TPARK. Aceasta oferă cetățenilor posibilitatea de a plăti rapid și de a gestiona parcarea din telefon.

„Taxele de parcare reprezintă o sursă de venit stabilă pentru administrația locală, venituri ce pot fi reinvestite în amenajarea de noi parcări, reamenajarea celor existente, îmbunătățirea infrastructurii rutiere, modernizarea transportului public și dezvoltarea unor proiecte de mobilitate urbană sustenabilă”, susține Primăria.

În Constanța și Mamaia, tarifele pentru Zona 0 sunt de 4 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 100 de lei pe șapte zile. În Zona 1, tarifele sunt de 3 lei pe oră sau 7,5 lei pentru trei ore, iar parcarea este gratuită după ora 20:00 și în weekend. În Zona 2, tarifele scad la 1 leu pe oră sau 2,5 lei pentru trei ore, cu aceleași condiții de gratuitate după ora 20:00 și în weekend.

În Ploiești, tarifele pentru parcările publice cu plată au fost ajustate recent. Astfel, tariful standard pentru parcare a fost majorat de la 3 lei/oră la 4 lei/oră, aplicabil în majoritatea zonelor urbane.