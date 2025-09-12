Instituția a informat că, pentru a facilita procesul de validare, persoanele care au depus Declarația Unică o pot transmite la adresele de e-mail evidenta@casph.ro și evidenta1@casph.ro.

În cazul în care este necesară eliberarea adeverinței de asigurat, solicitantul trebuie să menționeze dacă dorește să o primească prin e-mail sau prin poștă. Reprezentanții CAS Prahova au subliniat că această procedură are ca scop simplificarea și accelerarea procesului, reducând necesitatea deplasării la sediul instituției.

„Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga nr. 1, județul Prahova, aduce la cunoștință cetățenilor că, pentru a facilita procesul de validare a calității de asigurat, în conformitate cu modificările legislative introduse în Legea 141/2025, persoanele care au depus Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la ANAF, o pot transmite la următoarele adrese de e-mail: evidenta@casph.ro, evidenta1@casph.ro. În situația în care este necesară eliberarea Adeverinței de asigurat, vă rugăm să precizați modalitatea de transmitere preferată: prin e-mail, prin poștă. Această procedură are scopul de a simplifica și accelera validarea calității de asigurat, eliminând necesitatea deplasării la ghișeele instituției”, a precizat CAS Prahova.

Conform modificărilor legislative intrate în vigoare la 1 septembrie 2025, persoanele care erau anterior coasigurate trebuie să depună Declarația Unică la ANAF și să achite 25% din contribuția de sănătate aferentă unui venit echivalent cu 6 salarii minime brute pe țară. Restul de 75% din sumă trebuie plătit până la 25 mai 2026.

În județul Prahova există peste 24.500 de persoane aflate anterior în categoria coasiguraților. Zilnic, peste 100 de persoane s-au prezentat la sediul instituției pentru validarea calității de asigurat.

Pentru a răspunde numărului mare de solicitări, CAS Prahova a decis să prelungească programul de lucru al compartimentului de evidență până la ora 20:00, de luni până vineri.

Instituția recomandă celor care au depus Declarația Unică să trimită împreună cu aceasta și dovada plății primei tranșe din contribuția de sănătate. Aceasta permite validarea rapidă a statutului de asigurat fără a fi nevoie de deplasarea la sediu.

Reamintim că persoanele care nu au loc de muncă și nu realizează venituri impozabile pot obține asigurare de sănătate prin depunerea Declarației Unice (formular D212) și achitarea contribuțiilor sociale datorate.