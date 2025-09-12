Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară, la TVR Info, că își propune ca până la finalul acestui an Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să achite toate datoriile acumulate, inclusiv cele legate de concediile medicale. Obiectivul este ca, începând cu 2026, întreg bugetul instituției să fie folosit exclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale destinate pacienților.

Ministrul a explicat că a discutat cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice pentru a găsi soluții prin care concediile medicale restante să fie achitate până la finalul acestui an. În acest fel, bugetul CNAS din 2026 nu ar mai fi grevat de datorii, ci ar putea fi direcționat integral către servicii medicale.

„Concediile medicale încercăm, discuţia avută cu ministrul Finanţelor, şi sigur găsim variante, este să închidem, să lăsăm Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la finalul anului 2025 fără datorii, astfel încât bugetul pe anul viitor să folosească banii pentru serviciile medicale şi pentru pacienţi”, a afirmat Rogobete.

Oficialul a subliniat că, în paralel, CNAS a reușit să achite obligațiile către farmacii pentru medicamentele gratuite și compensate. Potrivit acestuia, măsura a fost posibilă datorită pachetului de reformă introdus recent, care a creat o „anvelopă bugetară” menită să acopere datoriile istorice.

„Deci, ce vreau să subliniez este că la scurt timp de la aplicarea pachetului 1 deja s-a creat o anvelopă bugetară care a permis închiderea în nici două luni de zile a unor datorii care se adună de aproape un an de zile. (…) Bugetul Casei a crescut anual, în medie, cu 8 miliarde. Practic, banii pe care îi redistribuim în interiorul sistemului reprezintă creşterea bugetului Casei pe un an de zile”, a explicat ministrul.

Rogobete a mai precizat că se așteaptă ca bugetul CNAS pentru anul viitor să rămână la nivelul de 80 de miliarde de lei. Obiectivul este ca, prin redistribuire și eficientizare, instituția să reușească să acopere mai multe servicii medicale fără a fi nevoie de o suplimentare a alocărilor.

„Mă aştept ca anul viitor bugetul Casei să rămână tot la 80 de miliarde, să nu mai fie necesară o creştere, o presiune pe bugetul Sănătăţii şi în interiorul sistemului să ne descurcăm cu aceiaşi bani pentru mai mulţi pacienţi”, a precizat el.

Ministrul a insistat că măsurile anunțate nu urmăresc reducerea costurilor prin tăieri, ci o gestionare mai eficientă a fondurilor deja disponibile. În opinia sa, anul viitor ar putea marca o schimbare fundamentală în modul de funcționare al sistemului de sănătate.