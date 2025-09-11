Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la TVR Info că susține plata gărzilor în funcție de performanță, însă a subliniat că aceste modificări nu înseamnă că medicii trebuie să aducă pacienți în spitalele publice.

Rogobete a afirmat că este pentru adaptarea veniturilor medicilor în funcție de numărul de servicii efectuate, dar a precizat că nu se referă la cuantificarea gărzilor după numărul de pacienți.

El a adăugat că până la sfârșitul anului nu vor exista modificări în sistemul de plată pe performanță.

„Sunt pentru plata gărzilor în funcție de performanță, sunt pentru adaptarea veniturilor în funcție de numărul de servicii. Nu mă refer la gardă. Garda nu poate fi cuantificată în funcție de numărul de pacienți”, a transmis ministrul Sănătății cu privire la plata gărzilor.

Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că în sistemul de sănătate sunt situații în care pacienții sunt transferați dintr-o unitate în alta fără motive întemeiate, deși există condiții pentru a fi tratați la fața locului. În opinia sa, nu este etic ca medicii să fie plătiți la fel în aceste cazuri, mai ales atunci când au urgențe și nu se ocupă de ele.

„Dacă există transferuri nejustificate dintr-o unitate în alta, vi se pare să fie plătiți la fel? Dacă ai urgențe și nu te ocupi de ele, este etic să fii plătit la fel?”, a mai spus ministrul.

Rogobete a ținut să clarifice că afirmațiile legate de performanță au fost interpretate greșit. El a precizat că ministerul nu le cere medicilor din spitalele publice să aducă pacienți. Ceea ce se solicită este ca pacienții care ajung în unitățile medicale publice să fie tratați acolo și să nu fie direcționați către spitalele private unde lucrează aceiași medici.

„Este înțeles greșit, medicilor nu li se cere să aducă pacienți. În spitalele publice, ministerul Sănătății nu cere ca medicii să adune pacienți, exclus. Cerem ca pacienții care ajung la spital să fie tratați, în sistemul public, să nu fie trimiși la spitalul propriu privat”, a mai spus Rogobete.