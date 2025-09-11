Din cuprinsul articolului

Costuri generale pentru ecografiile de monitorizare a sarcinii

Costurile pentru ecografiile de monitorizare a sarcinii variază în funcție de locație, tipul de ecografie și serviciile incluse. De exemplu, în București acestea ar fi prețurile:

Ecografie confirmare sarcină

  • Sanador: 330 lei
  • MedLife: 350 lei
  • Clinica Berceni Medcenter: 300 lei
  • Fetal Care (3D/4D): 495 lei

Ecografie sarcină trimestrul I

  • Sanador: 800 lei
  • MedLife: 525 lei
  • Clinica Berceni Medcenter: 300 lei
  • Donna Medical Center: 650 lei

Ecografie sarcină trimestrul II

  • Sanador: 800 lei
  • MedLife: 845 lei
  • Clinica Berceni Medcenter: 310 lei
  • Donna Medical Center: 750 lei

Ecografie sarcină trimestrul III

  • Sanador: 750 lei
  • MedLife: 845 lei
  • Clinica Berceni Medcenter: 360 lei
  • Donna Medical Center: 750 lei

Costuri generale pentru naștere în maternitățile private

În București, costurile pentru nașterea într-o maternitate privată variază în funcție de tipul nașterii, serviciile incluse și nivelul de confort ales.

  • Naștere naturală: între 4.500 și 7.500 lei, în funcție de spital, tipul de cameră și serviciile incluse
  • Naștere prin cezariană: între 6.700 și 9.500 lei, cu posibilitatea de a depăși 14.000 lei pentru pachete VIP.
  • Naștere în apă: până la 2.700 euro (aproximativ 13.500 lei), în funcție de maternitate și opțiunile alese.
femeie insarcinata
SURSA FOTO: Dreamstime – Costuri generale pentru naștere în România în 2025

Costuri generale pentru produsele esențiale pentru mămici și bebeluși

  • Pătuț din lemn cu saltea – 600–1200 lei
  • Lenjerie pătuț (cearceafuri, protecții laterale, pilotă ușoară) – 200–400 lei
  • Cărucior 3 în 1 (landou, sport, scoică auto) – 1200–2500 lei
  • Scaun auto (dacă nu e inclus în sistemul 3 în 1) – 500–1000 lei
  • Cadă de baie pentru bebeluși + suport – 150–300 lei
  • Masa sau comoda de înfășat – 400–800 lei
  • Hăinuțe de bază (body, salopete, căciulițe, mănuși anti-zgârieturi) – 500–800 lei pentru început
  • Pampers / scutece (lunar) – 200–300 lei
  • Servețele umede (lunar) – 50–100 lei
  • Produse de igienă (gel de baie, șampon, cremă funduleț, ulei masaj) – 100–200 lei
  • Termometru digital pentru copil – 100–200 lei
  • Aparat de monitorizare (baby monitor) – 300–600 lei (opțional, dar util)
  • Suzete și biberoane – 100–200 lei
  • Sterilizator biberoane – 250–400 lei
  • Pompa de sân (manuală sau electrică) – 150–600 lei
  • Sutiene pentru alăptare (2–3 bucăți) – 150–250 lei
  • Tampoane pentru sâni (consumabile) – 30–60 lei/lună
  • Perna pentru alăptat – 100–200 lei
  • Pijamale și cămăși de alăptare – 200–300 lei
  • Cremă pentru îngrijirea sânilor (lanolină) – 50–100 lei
  • Gentă pentru bebeluș (de ieșit afară) – 200–400 lei
  • Balansoar / leagăn electric pentru bebeluși – 300–700 lei (opțional)
  • Jucării de dentiție și zornăitoare – 50–150 lei
  • Cărți senzoriale / materiale Montessori simple – 50–150 lei

Bugetul total poate fi aproximativ 5.000 – 8.000 de lei, însă prețurile variază în funcție de preferințe și de brandurile preferate.