Cât costă să fii mamă în 2025? Viitoarele mămici trebuie să se pregătească temeinic

SURSA FOTO: Dreamstime - Costuri generale pentru naștere în România în 2025

Femeile care se pregătesc să fie mame trebuie să-și facă un plan pentru naștere în 2025, având în vedere că nivelul costurilor poate crește destul de mult. Pe lângă radiografiile necesare, acestea trebuie să fie pregătite financiar și pentru produsele esențiale pentru mămici și bebeluși.