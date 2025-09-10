Sistemul public, gestionat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), oferă acces gratuit la servicii de bază, dar este adesea marcat de timpi mari de așteptare, lipsă de personal și infrastructură deficitară.

În comparație, asigurările private permit programări rapide, consultații în clinici moderne, acces la aparatură performantă și servicii suplimentare precum telemedicină sau consiliere psihologică.

Polițele private includ, de obicei, consultații generale și de specialitate, analize de laborator, investigații imagistice (CT, RMN), intervenții chirurgicale, spitalizare și, în unele planuri, maternitate.

În pachetele premium pot fi incluse servicii de telemedicină, sănătate mintală și programe de prevenție.

Totuși, există și proceduri sau tratamente care nu sunt incluse: proceduri cosmetice, tratamente experimentale, terapii alternative, intervenții pentru infertilitate, chirurgia plastică sau operațiile elective nu sunt, de regulă, acoperite.

În multe cazuri, și costurile pentru naștere sau fertilizare in vitro sunt suportate doar parțial ori deloc.

De la 1 septembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, calitatea de coasigurat gratuit a fost eliminată. Asta înseamnă că soțul, soția sau părinții fără venituri nu mai sunt automat acoperiți de CNAS prin statutul persoanei asigurate din familie.

În schimb, aceștia pot obține calitatea de asigurat prin plata contribuției CASS, prin intermediul Declarației unice. Suma de plată este echivalentă cu 10% din șase salarii minime brute, adică aproximativ 2.430 lei pentru anul 2025, și asigură accesul la servicii medicale pentru 12 luni.

Plata se poate face integral sau în două tranșe: 25% acum și restul de 75% până la 25 mai 2026.

În acest context, o alternativă poate fi asigurarea medicală privată. Pentru persoane fizice, costul pornește de la aproximativ 90 lei pe lună pentru un pachet de bază și poate ajunge la 400 lei pe lună pentru planuri premium.

La fel și pentru angajații străini care lucrează în România și care nu sunt înregistrați în sistemul public prin contract de muncă. În cazul lor însă, companiile mari includ adesea polițele medicale private în pachetul de beneficii.

Tot mai mulți angajatori includ în pachetul de beneficii pentru salariați asigurări medicale private. Costurile pentru companii sunt, în general, între 300 și 1.200 de euro pe angajat pe an, iar cheltuiala este deductibilă fiscal până la echivalentul a 400 de euro/an.

Cele mai solicitate servicii sunt consultațiile de specialitate, spitalizarea, analizele preventive, telemedicina și sprijinul pentru afecțiuni cronice.