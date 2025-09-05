George Moț a anunțat că au existat neclarități privind calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la plata pensiilor private, în special în ceea ce privește modalitatea de rotunjire a sumelor de plată. El a explicat că nu toată lumea calcula corect CASS și apăreau divergențe între diferiți administratori de fonduri.

Acesta a insistat pe lângă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru a clarifica acest aspect, care nu este reglementat explicit în Codul Fiscal. Agenția a oferit explicația necesară: modalitatea de rotunjire a sumelor rezultate din calculul CASS este aceeași ca și pentru impozitul pe venit, conform articolului 66. Astfel, sumele mai mici sau egale cu 50 de bani se rotunjesc în jos, iar cele care depășesc acest prag se rotunjesc în sus.

George Moț a precizat că informația a fost transmisă tuturor administratorilor de fonduri de pensii private, pentru ca toți participanții care solicită plata pensiei să beneficieze de un calcul unitar și corect.

”Pentru că la plata pensiei private nu toată lumea calculează corect CASS și apar divergențe la modalitatea de rotunjire a sumelor de plată, am insistat pe lângă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să clarifice acest aspect care nu este acoperit explicit în Codul Fiscal. Din fericire, aceștia au venit cu explicatia necesară: modalitatea de rotunjire a sumelor rezultate din calculul CASS este aceeași cu cea aplicabilă impozitului pe venit (art.66). Respectiv, tot ce este sub 50 de bani (inclusiv) se rotunjește în jos, și ce depășește acest prag se rotunjește în sus. Am transmis în cursul zilei de ieri această informare tuturor administratorilor de fonduri de pensii private, astfel încât să fie aplicat un calcul unitar pentru toți participanții care solicită plata pensiei private”, notează acesta pe pagina sa de Facebook.

Începând cu 1 septembrie 2025, în România au intervenit modificări semnificative în ceea ce privește plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Astfel, anumite categorii de persoane care anterior beneficiau de scutiri sau asigurare gratuită sunt acum obligate să plătească CASS pentru a beneficia de servicii medicale decontate.

Conform noilor reglementări, următoarele categorii de persoane au obligația de a plăti CASS:

Coasigurații : soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, care până la 1 septembrie 2025 beneficiau de asigurare gratuită. Aceștia trebuie să depună Declarația Unică (formularul 212) și să plătească o contribuție anuală de 2.430 lei pentru fiecare persoană în întreținere. Plata se face în două tranșe: 25% la depunerea declarației și 75% până la 25 mai 2026

Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/lună : vor plăti CASS de 10% pentru suma ce depășește 3.000 lei. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 lei, CASS datorată va fi de 100 lei/lună

Persoanele care nu realizează venituri: cei care nu sunt asigurați prin alte modalități pot opta pentru plata CASS, depunând Declarația Unică și achitând contribuția anuală de 2.430 lei

Există în continuare categorii de români care nu trebuie să plătească CASS, aceștia fiind: