Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost analizat de firma de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, care a detaliat noile cazuri de declarare a unei societăți ca firmă inactivă. Modificările Codului de Procedură Fiscală urmăresc clarificarea obligațiilor privind contul bancar, capitalul social și respectarea termenelor fiscale. Această reglementare are impact direct asupra antreprenorilor, deoarece nerespectarea ei poate bloca funcționarea economică a firmei.

Una dintre schimbările principale prevăzute de analiza experților se referă la obligativitatea deschiderii și menținerii unui cont bancar activ pentru orice firmă. Lipsa unui astfel de cont poate constitui motiv de declarare ca firmă inactivă. Această regulă se aplică atât firmelor nou-înființate, cât și celor existente.

Contul bancar este esențial pentru efectuarea tranzacțiilor comerciale, participarea la licitații și accesarea de credite. O societate fără cont bancar activ poate întâmpina dificultăți în dezvoltarea afacerii și în derularea activităților financiare.

Experții subliniază că antreprenorii trebuie să monitorizeze constant starea contului și să se asigure că acesta rămâne operațional. Orice neconformitate poate atrage sancțiuni și declararea firmei ca inactivă.

Firmele nou-înființate trebuie să depună capitalul social minim în contul bancar al societății: 500 de lei pentru microîntreprinderi și 5.000 de lei pentru firmele care depășesc cifra de afaceri de 400.000 de lei.

Pentru companiile mai mari, legislația permite majorarea treptată a capitalului social până la 90.000 de lei. Neconformarea cu aceste cerințe poate determina declararea ca firmă inactivă.

Analiza subliniază că respectarea acestor termene și niveluri de capital este esențială atât la înființarea firmei, cât și pentru ajustarea ulterioară în funcție de evoluția afacerii. Antreprenorii trebuie să cunoască aceste reguli pentru a evita blocaje fiscale.

Pe lângă contul bancar și capitalul social, există și alte situații care pot conduce la declararea ca firmă inactivă. Printre acestea se numără expirarea sediului social, lipsa organelor statutare sau înregistrarea unei perioade de pauză la Registrul Comerțului.

Expirarea sediului social poate apărea atunci când contractul de închiriere sau titlul de proprietate nu este reînnoit și actualizat la Registrul Comerțului. Firmele care nu respectă această cerință pot fi trecute pe lista contribuabililor inactivi, ceea ce afectează desfășurarea activității și deschiderea conturilor bancare.

De asemenea, lipsa organelor statutare, cum ar fi administratorul, determină declararea firmei ca inactivă dacă situația nu este remediată și notificată la Registrul Comerțului. Actualizarea documentelor la timp este esențială pentru a evita blocaje administrative.

Verificarea periodică a obligațiilor fiscale și a datoriei la ANAF poate preveni aceste situații și oferă antreprenorilor siguranța că statutul firmei rămâne conform legislației.

Declarația de inactivitate fiscală atrage efecte imediate asupra firmei. Una dintre consecințe este pierderea codului de TVA, ceea ce limitează activitatea comercială și operațiunile financiare. Autoritățile pot anula înregistrarea TVA dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

„În contextul noilor reglementări privind majorare capital și obligațiile privind deschidere cont bancar firma, precum și efectele declarării ca firmă inactivă, companiile trebuie să fie foarte atente la respectarea tuturor termenelor și procedurilor legale. Neconformarea poate duce la pierderea codului de TVA, imposibilitatea de a deduce cheltuieli și chiar la radierea societății de la Registrul Comertului. Respectarea acestor obligații nu este doar o cerință formală, ci o măsură esențială de protecție împotriva riscurilor fiscale și administrative”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

Firmele nu mai pot deduce cheltuielile realizate pe perioada în care au fost declarate inactive, afectând planificarea financiară și profitabilitatea. Menținerea stării de inactivitate pe termen lung poate conduce la radiere de la Registrul Comerțului și la blocarea conturilor bancare.

Prin respectarea capitalului social minim, menținerea unui cont bancar activ și actualizarea documentelor la Registrul Comerțului, companiile își pot proteja statutul fiscal și pot evita blocaje administrative. Monitorizarea constantă a situației fiscale este recomandată pentru prevenirea problemelor și pentru siguranța juridică și financiară a firmei.