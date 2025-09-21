Pentru asociații care dețin controlul unei societăți cu răspundere limitată, cesiunea părților sociale este supusă unui filtru fiscal. Tranzacția trebuie notificată ANAF în termen de 15 zile, prin transmiterea actului de cesiune și a actului constitutiv actualizat. Dacă societatea are datorii fiscale, cesionarul sau societatea trebuie să constituie garanții egale cu obligațiile restante. Registrul Comerțului poate înregistra cesiunea doar pe baza acordului ANAF privind garanțiile. Dacă datoriile nu sunt achitate în termen de 60 de zile, garanțiile sunt executate.

Pentru SRL-urile nou-înființate se introduce un capital social minim de 500 lei. Pentru firmele existente, dacă cifra de afaceri netă a anului anterior depășește 400.000 lei, capitalul trebuie majorat la 5.000 lei până la sfârșitul exercițiului financiar următor. Nerespectarea termenului poate duce la dizolvarea societății la cererea Registrului Comerțului, însă dizolvarea poate fi evitată dacă majorarea se face înainte ca hotărârea să devină definitivă.

Codul fiscal introduce o nouă regulă, prin care cheltuielile efectuate către afiliați nerezidenți pentru servicii precum proprietate intelectuală, management sau consultanță sunt deductibile în limita a 1% din totalul cheltuielilor contabile. Măsura se aplică firmelor cu cifră de afaceri sub 50 milioane euro, cu excepția băncilor. Din 2027, calculul va fi formalizat printr-o declarație fiscală specială. Mediul de afaceri a criticat această prevedere, considerând că afectează artificial companiile care utilizează servicii intragrup.

Veniturile obținute din închirieri de scurtă durată și cazare în regim hotelier prin platforme precum Booking sau Airbnb sunt supuse unui regim fiscal distinct. Venitul net anual se calculează prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut, iar impozitul este de 10% aplicat asupra venitului net.

Contribuabilii trebuie să țină un Registru de evidență fiscală și o Fișă de ocupare pentru fiecare persoană cazată. Comisioanele reținute de platforme nu se includ în venitul brut, iar veniturile în valută se convertesc la cursul BNR din ziua precedentă încasării. În cazul închirierilor clasice, se menține regimul forfetar de 20% și reținerea la sursă de către persoanele juridice plătitoare.

Sportivii care obțin venituri exclusiv din contracte de activitate sportivă și care nu depășesc echivalentul a 72 de salarii minime brute pe an nu mai trebuie să depună Declarația unică. Contribuția de asigurări sociale de sănătate este calculată, reținută și plătită direct de plătitorul de venit până pe 25 ale lunii următoare.

Autoritățile afirmă că măsurile vor crește gradul de colectare fiscală. Mediul de afaceri susține, însă, că acestea vor aduce o povară administrativă suplimentară și vor crea dificultăți pentru antreprenori și companiile mici.

Criticile se concentrează în special pe filtrul fiscal introdus pentru cesiuni și pe limita de deductibilitate de 1% pentru tranzacțiile cu afiliați, considerate obstacole pentru investiții și reorganizări în cadrul grupurilor de firme.