Florin Manole a explicat că partidul a venit cu obiective concrete care pot fi susținute fără efort bugetar, folosind fonduri europene sau credite fiscale pentru companii, astfel încât nu există motive de opoziție din coaliție. În plus, Manole a menționat că, până în prezent, niciun alt partid din coaliție nu a propus măsuri alternative pentru stimularea creșterii economice.

Pachetul PSD include credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor. Programul propus prevede acordarea de credite fiscale țintite către investiții noi și în zone defavorizate, cu deduceri din impozitul pe profit pentru o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani. În privința IMM-urilor, schema de garanții de stat va fi împărțită astfel: 60% pentru investiții, echipamente, construcții și digitalizare, iar 40% pentru capital de lucru. Această schemă presupune criterii de eligibilitate clare, plafon anual și condiții de transparență pentru utilizarea fondurilor, facilitând deblocarea rapidă a creditelor acolo unde riscul este mare.

„N-aș vrea să anticipez un dezacord în coaliție pentru aceste măsuri. Partidul Social Democrat a considerat de cuviință să vină cu un pachet de măsuri pentru stimularea creșterii economice. Partidul Social Democrat a venit cu niște obiective foarte concrete, am venit cu niște măsuri care pot fi susținute fără efort bugetar, de exemplu din fonduri europene sau credit fiscal pentru companii, adică instrumente care nu cresc deficitul, motiv pentru care nu văd niciun motiv de opoziție din coaliție la un astfel de pachet. Pe de altă parte, dacă vreun alt partid din coaliție vine cu măsuri active pentru a sprijini creșterea economică, avem toată disponibilitatea să le ascultăm”, a declarat ministrul.

PSD propune și stimularea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare. Se vor acorda facilități de până la 50% credit fiscal pentru investițiile în centre de date și inteligență artificială, deducere de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare și dezvoltare realizate în maximum 5 ani și credit fiscal de 30% pentru cheltuieli de cercetare, dezvoltare, inovare și acces la credite pentru cercetare cu cost redus. Scopul este creșterea economiei bazate pe proprietate intelectuală și valorificarea talentelor și oportunităților din România.

„De exemplu, propunem metoda creditului fiscal. Mai ales, și această metodă o vrem țintită către investiții noi și investiții în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilități date de stat, din impozitul pe profit, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea prelungirii la 10 ani. (…) Garanția publică, pe care statul o poate da, deblochează foarte rapid creditarea, acolo unde este riscul foarte mare, dar potențialul de a face o afacere care să aducă plus este real”, a mai spus Sorin Grindeanu.

PSD propune acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei pe lună în primele 12 luni de angajare și de 1.250 de lei pe lună în următorul an, pentru tinerii angajați pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Se estimează că cel puțin 25.000 de tineri vor fi integrați pe piața muncii prin această măsură.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că toate propunerile partidului nu pun presiune pe bugetul de stat și pot fi implementate fără cheltuieli suplimentare. Pachetul PSD este conceput astfel încât să stimuleze creșterea economică, să sprijine companiile și să încurajeze angajarea tinerilor, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei României.