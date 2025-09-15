Există mai multe opțiuni, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale, iar alegerea depinde de nevoile și preferințele fiecăruia. Una dintre cele mai utilizate metode este stocarea în cloud, care oferă acces rapid la fișiere de pe orice dispozitiv conectat la internet. Servicii precum Google Photos permit stocarea fotografiilor și videoclipurilor cu opțiuni de organizare și partajare ușoare, în timp ce soluții precum Icedrive sau Zoho WorkDrive oferă criptare la nivel de client și backup automat.

Pe de altă parte, stocarea locală rămâne o opțiune de încredere pentru cei care vor să aibă control total asupra datelor lor. NAS-urile (Network Attached Storage) permit accesul la fișiere de pe mai multe dispozitive și includ adesea funcții de backup automat și criptare. Discurile externe, fie HDD-uri tradiționale, fie SSD-uri mai rapide și mai rezistente la șocuri, oferă o metodă sigură și portabilă de stocare.

HDD-urile externe sunt ideale pentru volume mari de date la costuri reduse, în timp ce SSD-urile oferă viteze mai mari de transfer și o durabilitate sporită, fiind perfecte pentru fișiere pe care trebuie să le accesezi frecvent sau pentru backup-uri rapide.

Pentru arhivarea pe termen foarte lung, M-Disk-urile reprezintă o soluție excelentă; aceste discuri optice sunt proiectate să reziste decenii fără degradare, fiind ideale pentru păstrarea fotografiilor sau documentelor esențiale pe termen lung. De asemenea, stick-urile USB criptate reprezintă o soluție practică pentru transportul fișierelor sensibile între dispozitive, oferind protecție suplimentară prin criptare hardware.

Barry Lunt, cofondator al Millenniata și profesor la Universitatea Brigham Young, spunea într-un interviu din 2016 că tehnologia M-DISC este atât de durabilă încât o numește „stocare permanentă” și ar putea supraviețui chiar trecerii „a 1000 de ani”.

Protejarea datelor sensibile necesită însă măsuri suplimentare. Criptarea fișierelor înainte de stocare, fie că sunt pe un mediu fizic sau în cloud, împiedică accesul neautorizat în caz de pierdere sau furt al dispozitivului. Serviciile moderne de cloud, cum este Google Photos, permit crearea unor dosare private protejate prin blocarea ecranului, pentru a ascunde fișierele importante de ochii curioșilor.

Indiferent de metoda aleasă, realizarea unor backup-uri regulate și folosirea parolelor complexe și a autentificării în doi pași sunt esențiale pentru a menține datele în siguranță.