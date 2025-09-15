Cu ocazia numirii lui Bogdan Mîndrescu a fost desemnată și o nouă echipă de conducere, care va coordona proiectele viitoare și implementarea unor planuri ambițioase pentru dezvoltarea rețelei de aeroporturi din țară. Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Craiova, a fost ales prim-vicepreședinte și va avea responsabilitatea coordonării activităților executive.

Funcțiile de vicepreședinți revin următorilor: Bogdan Artagea (Aeroportul Internațional „Mihai Kogălniceanu” Constanța) pentru Zona 1, Lucian Taropa (Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara) pentru Zona 2, Ioan Măriuța (Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava) pentru Zona 3, Andrei Peti (Aeroportul Internațional Transilvania Târgu Mureș) pentru Zona 4, Răzvan Horga (Aeroportul Internațional Oradea) pentru relația cu organismele internaționale și Radu Bezniuc (Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău) pentru relația cu instituțiile de stat.

„Am fost onorat să fiu ales, cu unanimitate de voturi, în funcția de Președinte al Asociației Aeroporturilor din România (AAR). Le mulțumesc tuturor membrilor pentru încrederea acordată! Îmi propun ca, împreună cu voi, să transformăm aeroporturile din România în hub-uri regionale performante, care să sprijine economia, să atragă noi investiții și să consolideze conectivitatea țării noastre la nivel european și internațional”, a scris Bogdan Mîndrescu pe Facebook.

Marius Gârdea, directorul Aeroportului Internațional Sibiu, va ocupa funcția de secretar general al AAR, iar Ovidiu Moșneag, directorul Aeroportului Internațional Arad, a fost desemnat trezorier.

Noii lideri ai Asociației au prezentat direcțiile strategice pentru viitor, axate pe digitalizare și automatizare, creșterea siguranței și securității, implementarea energiei verzi, introducerea serviciilor contactless și biometrice, dar și dezvoltarea de parteneriate pentru inovare. Obiectivul este ca aeroporturile din România să devină hub-uri inteligente, moderne, prietenoase atât cu pasagerii, cât și cu mediul, și să devină repere regionale în domeniul infrastructurii aeriene.

Schimbarea de conducere a fost apreciată de operatorii aerieni și de autoritățile locale, care și-au exprimat sprijinul pentru proiectele ce vizează digitalizarea și reducerea amprentei de carbon.

„Ne propunem să facem din aeroporturile României adevărate hub-uri inteligente, prietenoase cu pasagerii și cu mediul. Modernizarea trebuie să fie motorul creșterii noastre și să transforme infrastructura aeriană într-un etalon pentru regiune”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

Această tranziție marchează retragerea lui David Ciceo de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România, după aproape trei decenii de activitate și 27 de ani de la fondarea organizației.

Sub îndrumarea sa, AAR s-a dezvoltat dintr-o inițiativă la nivel de idee într-o structură recunoscută atât pe plan național, cât și internațional, devenind o voce importantă pentru aeroporturile civile din țară. La final de mandat, el a transmis că organizația dispune astăzi de o bază solidă, experiență relevantă și o direcție clară pentru viitor, care îi vor consolida rolul strategic în sectorul aviatic.

„Sub conducerea sa, Asociația s-a transformat dintr-o idee într-o voce puternică pentru aeroporturile civile din țară, obținând recunoaștere națională și internațională”, a transmis asociația într-un comunicat.

Amintim că Mîndrescu a ocupat mai multe funcții publice de-a lungul timpului. Acesta a apărut și în fotografii de la ședințe ale PSD în apropierea lui Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, liderii social-democraților din ultimii ani.