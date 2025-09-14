Actualul președinte și conducerea executivă a Asociației Aeroporturilor din România (AAR) își vor depune demisia luni, în cadrul Adunării Generale Extraordinare convocate la Brașov. Potrivit comunicatului oficial, gestul reprezintă un „semnal clar al dorinței de schimbare și de modernizare în una dintre cele mai importante structuri de cooperare din domeniul infrastructurii de transport aerian din țară”.

„Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute. Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România”, precizează instituția.

Adunarea are loc la inițiativa a peste trei sferturi dintre membrii AAR și vine pe fondul unor nemulțumiri crescânde privind stilul de conducere, descris drept „tern, lipsit de viziune și reactiv în fața marilor provocări ale industriei”.

Membrii semnatari ai demersului invocă faptul că actuala echipă s-a aflat la conducere timp de 25 de ani și cer „un nou început”, bazat pe inovație, transparență și o colaborare mai strânsă între aeroporturile din România.

„Este momentul ca AAR să își recapete relevanța și vocea în sectorul aviației. Avem nevoie de o conducere conectată la realitățile din teren, care să fie în permanent dialog cu autoritățile și cu partenerii din industrie, nu doar o prezență simbolică. Dorim un suflu proaspăt în conducerea Asociației”, a declarat un director de aeroport, sub protecția anonimatului.

Comunicatul subliniază că o nouă generație de lideri, alcătuită din manageri cu experiență în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare naționale și locale, dorește ca AAR să se transforme într-o platformă activă, capabilă să reprezinte în mod eficient interesele membrilor atât în fața autorităților centrale, cât și pe plan internațional.

