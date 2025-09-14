Decizie pentru șoferii pensionari trecuți de 70 de ani. Această măsură vine după ce o anchetă privind patru decese cauzate de șoferi cu deficiențe de vedere a determinat un medic legist să numească sistemul de permise din Marea Britanie „cel mai lax din Europa”, informează BBC.

Se așteaptă ca modificările să fie incluse într-o nouă strategie de siguranță rutieră, care urmează să fie publicată de guvern în toamnă, miniștrii considerând că mesajul actual privind siguranța nu funcționează.

Pe de altă parte, DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) a emis un comunicat prin care amintește șoferilor mai în vârstă că trebuie să-și reînnoiască permisul de conducere la fiecare trei ani, după ce împlinesc vârsta de 70 de ani.

Experții au avertizat că nerespectarea regulilor ar putea duce la o amendă foarte mare, deoarece conducerea mașinii fără permis valabil este ilegală în Marea Britanie.

În cel mai recent mesaj postat pe X săptămâna aceasta, DVLA a scris: „Cunoști pe cineva care tocmai a împlinit 70 de ani? Spune-i că își poate reînnoi permisul de conducere online. Este ușor, rapid și sigur pe GOV.UK”.

Pe lângă reînnoirea permisului la fiecare trei ani, șoferii în vârstă trebuie să îndeplinească și anumite standarde medicale pentru a putea conduce o mașină în siguranță pe drumurile din Marea Britanie.

Comentând regulile pe care trebuie să le respecte șoferii în vârstă, experții auto de la Bumper au explicat că procesul de reînnoire a permisului la fiecare trei ani este o „cerință legală”. Conform acestora, prin reînnoirea unui permis, „se confirmă lega că sunteți în continuare apt din punct de vedere medical pentru a conduce și că datele voastre sunt exacte”.

Regulile DVLA apar în urma unui raport al agenției, publicat anul trecut, care a constatat că între 2004 și 2023, numărul de persoane ucise sau rănite grav în urma unei coliziuni în care a fost implicat cel puțin un șofer în vârstă a crescut cu 12%, de la 3.082 la 3.451.

Conform agenției, șoferii în vârstă au reprezentat aproximativ 10% din totalul victimelor în coliziunile cu mașini în 2023, procentul crescând odată cu gravitatea accidentului. Șoferii în vârstă aveau mai multe șanse să fie uciși în coliziuni, decât orice altă grupă de vârstă.

Potrivit experților Bumper, nereînnoirea unui permis expirat sau conducerea fără permis este o infracțiune care se pedepsește în Marea Britanie în temeiul art. 87 din Legea privind traficul rutier. din 1988.

Legea prevede următorul lucru: „Conducerea pe un drum a unui autovehicul de orice clasă fără un permis auto care o autorizează acea persoană să conducă un autovehicul din acea clasă constituie infracțiune”.

Șoferii prinși fără un permis valabil, ar putea risca o amendă de până la 1.000 de lire sterline și chiar ar putea „să-și piardă dreptul de a conduce”, a avertizat Bumper.

În circumstanțe speciale, DVLA poate permite șoferilor să continue să conducă în timp ce reînnoirea permiselor este procesată, dar numai în anumite condiții.