Doi șoferi au fost filmați pe un drum din Bihor mergând cu viteză chiar în spatele unei ambulanțe SMURD aflate în misiune, încălcând regulile de circulație. După ce imaginile au apărut pe internet, ISU Bihor a sesizat Poliția.

În filmare se vede cum două mașini de pompieri, inclusiv o ambulanță SMURD, merg cu viteză, iar în spatele lor se ține un BMW, profitând de drumul liber deschis de sirene și girofaruri.

Doar luna trecută au existat cel puțin două cazuri similare în județ. Ultimul a fost pe 31 august, când un șofer a mers foarte aproape de o ambulanță SMURD, a depășit linia continuă de mai multe ori și a pus în pericol echipajul, pacientul transportat și chiar propria siguranță. Cazul a fost raportat la Poliție, iar filmarea a fost trimisă autorităților pentru verificări.

Șoferii care merg lipiți de ambulanțe nu pot prevedea ce se întâmplă în fața lor, iar la o frânare bruscă riscul de accident este foarte mare. Astfel de gesturi sunt ilegale și pot duce la tragedii.

„Ultimul eveniment de acest fel s-a produs în data de 31 august a.c., când un conducător auto a circulat cu viteză imediat în spatele unei ambulanţe SMURD, depăşind în mod repetat marcajul continuu şi punând în pericol echipajul medical, pacientul ce avea nevoie urgentă de ajutor şi chiar propria siguranţă. Reamintim că şoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanţelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din faţa acestora, iar în cazul unei frânări bruşte, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecinţe tragice. Facem apel la responsabilitatea şi conştiinţa civică a tuturor participanţilor la trafic”, informează reprezentanţii ISU Bihor.

Legea prevede în mod expres cazurile în care ambulanțele au regim prioritar de circulație, însă nu exclude obligații și din partea conducătorilor acestora. În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) , atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.

Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) ,,pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.”

Potrivit art. 62 alin. (1) din același act normativ, „la intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obligă la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.” În acest context, scopul regimului de circulație prioritară conferit de legiuitor autovehiculelor mai sus precizate este de a facilita deplasarea/intervenția acestora numai în situațiile cu caracter de urgență.

Dreptul la circulaţie prioritară nu exclude diligenţa conducătorilor acestor categorii de vehicule de a-şi adapta permanent conduita la condiţiile de trafic şi de a circula cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie. Folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase și/sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară constituie contravenție, conform art. 102, alin. 1, pct. 12 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 91, alin. 1 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenţă.

Conform legislației în vigoare, autovehiculele cu regim de circulație prioritar care sunt utilizate în domeniul asigurării asistenței medicale de urgență sunt ambulanțe de tip C1/C2 – ambulanţe destinate intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotate cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivă și ambulanțe de tip B1/B2.

Prin excepție, ambulanțele de tip A1/A2 și ACD pot avea un regim de circulație prioritar, doar cu acordul dispeceratului. Codurile utilizate în asistența medicală de urgență prespitalicească sunt, după cum urmează: