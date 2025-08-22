Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat un proiect legislativ ce poate schimba semnificativ regulile de circulație pentru tractoare și alte vehicule agricole. Documentul prevede că persoanele sancționate care nu achită amenzile în termen de 90 de zile își pot pierde temporar dreptul de a conduce. Modificările propuse vin în completarea legislației rutiere existente și au ca scop disciplinarea conducătorilor prin obligarea acestora la plata obligațiilor financiare restante.

Proiectul introduce o nouă condiție pentru șoferii de tractoare și alte mașini agricole. Cei care nu achită în termen creanțele provenite din sancțiuni contravenționale pot rămâne fără permis. Regula se aplică după 90 de zile lucrătoare de la data scadentă a amenzii. Ministerul a pus documentul în dezbatere publică, oferind timp pentru opinii și propuneri.

Modificările vizează inclusiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Actul este republicat și actualizat periodic, iar noile prevederi se vor integra în structura existentă. Astfel, reglementările deja cunoscute vor fi completate cu sancțiuni suplimentare pentru neachitarea la timp a amenzilor.

Autoritățile urmăresc creșterea gradului de conformare fiscală. Prin aceste măsuri, se dorește stimularea colectării sumelor restante către bugetele locale și naționale.

Fermierii și alți conducători de vehicule agricole sunt vizați direct, fiind categoria cu o activitate intensă pe drumurile publice în zonele rurale.

Dacă noile reguli vor intra în vigoare, titularii de permis vor trebui să achite toate datoriile către bugetul local pentru a-și recăpăta dreptul de a conduce. Situația este valabilă atât pentru categoria auto, cât și pentru permisele de tractor.

Textul proiectului precizează clar această condiție la articolul 104, alineatul 2:

„Art. 104(2) La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”.

Măsura are rolul de a condiționa restituirea documentului de plată integrală a sumelor restante. În acest mod, autoritățile locale își pot recupera mai eficient creanțele. Fermierii care nu respectă aceste prevederi vor rămâne fără acces la utilaje, ceea ce poate afecta activitatea agricolă în sezon.

Documentul aduce și alte precizări referitoare la tractoare. La articolul XIX, este clarificată situația șoferilor care nu își plătesc datoriile. Prevederile acoperă și autovehiculele forestiere și tramvaiele, extinzând spectrul celor afectați de noua regulă.

Textul proiectului precizează exact durata suspendării dreptului de a conduce pentru datornici. Conform prevederilor, restricția începe în a treia zi lucrătoare după expirarea termenului legal și se încheie după stingerea datoriei sau după doi ani:

„(2) Perioada în care titularii permiselor de conducere nu au dreptul de a conduce potrivit alin. (1) începe la ora 000 a celei de a treia zi lucrătoare următoare împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) de la luarea în evidență a obligației de plată și încetează la ora 000 a celei de a treia zi următoare a zilei lucrătoare în care organul fiscal local constată stingerea integrală a obligației de plată a creanței respective sau împlinirea unui termen de 2 ani de la luarea în evidență a creanței”.

Acest termen oferă un interval clar în care debitorii își pot rezolva obligațiile. Dacă nu se face plata, interdicția rămâne în vigoare până la finalul perioadei maxime. Practic, dreptul de a conduce este blocat până la achitarea integrală a sumei datorate.

În plus, articolul menționează că aceste perioade de suspendare nu se cumulează cu alte sancțiuni aplicate conform legislației rutiere. Ele curg separat și nu afectează alte termene prevăzute de lege:

„(3) Perioadele în care titularii permiselor de conducere nu au dreptul de a conduce, stabilite potrivit alin.(1) și (2), curg independent de perioadele în care aceștia nu au dreptul de a conduce potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare și nu se cumulează cu acestea”.

Proiectul prevede și procedura de notificare a datornicilor. Autoritățile fiscale au obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea amenzii, să transmită o somație către debitor. Aceasta trebuie să conțină informații clare despre sumă, termenul de plată și data exactă de la care se pierde dreptul de a conduce:

„(4) În termen de 15 zile lucrătoare de la luarea în evidență a obligațiilor de plată a creanțelor prevăzute la alin. (1), organul fiscal local este obligat să comunice debitorului o somație privind obligația de plată detaliată potrivit art.28 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, în cuprinsul căreia se menționează data și ora de la care debitorul pierde dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie pe drumurile publice stabilite potrivit alin. (2)”.

Această procedură asigură transparență și informare corectă. Fermierii și ceilalți conducători au astfel la dispoziție timpul necesar pentru a-și rezolva obligațiile financiare.

Proiectul a fost făcut public pe 7 august, deschizând o perioadă de consultare de zece zile. Autoritățile au invitat cetățenii, instituțiile locale și alte părți interesate să transmită propuneri și observații.

Dezbaterea a culminat pe 19 august, la sediul MDLPA, unde au fost prezente autorități locale și cetățeni. Discuțiile au vizat atât impactul asupra mediului rural, cât și modalitățile de aplicare a măsurilor. Propunerile primite pot aduce ajustări înainte de adoptarea finală a legii.

Inițiativa reflectă preocuparea statului pentru creșterea disciplinei financiare. Prin aplicarea acestor reguli, autoritățile speră să reducă numărul celor care ignoră amenzile și să crească veniturile către bugetele publice.