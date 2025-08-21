Circulația tractoarelor pe drumurile publice este un subiect tot mai dezbătut de agricultorii români și autoritățile de control. Dacă în trecut utilajele agricole erau asociate aproape exclusiv câmpurilor și exploatațiilor forestiere, în prezent ele fac parte din traficul rutier zilnic, în special în zonele rurale. Reglementările stabilesc obligații clare privind înmatricularea, documentele necesare, verificările tehnice și categoria permisului de conducere. În același timp, legislația actualizată impune controale medicale și psihologice, precum și sancțiuni pentru nerespectarea normelor.

Tractoarele sunt încadrate de lege în categoria vehiculelor speciale, utilizate preponderent în agricultură și silvicultură.

Totuși, pentru a circula legal pe drumurile publice, acestea trebuie înmatriculate sau înregistrate la autoritățile locale. După achiziționarea unui tractor, proprietarul este obligat să solicite certificatul de înmatriculare și să monteze plăcuțe vizibile.

Un aspect important este legat de utilizarea exclusivă pe terenuri private. Dacă un tractor nu părăsește exploatația, acesta nu trebuie înmatriculat.

Însă, în momentul în care vehiculul ajunge pe drumuri publice, înmatricularea devine obligatorie, indiferent de scopul deplasării. În lipsa acestor proceduri, șoferul riscă sancțiuni contravenționale.

Legea stabilește și documentele necesare pentru circulație: certificatul de înmatriculare, polița RCA, dovada verificării tehnice periodice și permisul de conducere corespunzător. Acestea trebuie prezentate la solicitarea autorităților de control, iar lipsa oricăruia dintre ele constituie contravenție.

Un alt element esențial este permisul de conducere. Conform Codului Rutier, tractoarele nu pot fi conduse pe drumurile publice fără deținerea unei categorii corespunzătoare. Tipul categoriei depinde de dimensiunea tractorului și de remorcile atașate.

Categoria B: Pentru tractoarele ușoare și vehiculele agricole de mici dimensiuni.

Categoria C: Este necesară pentru tractoarele mari sau pentru cele care tractează remorci cu o greutate semnificativă.

Categoria TR: Permite conducerea exclusivă a tractoarelor, indiferent de dimensiune sau utilizare.

„Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător”, prevede Codul Rutier.

Vârsta minimă pentru obținerea categoriei TR este de 18 ani, conform legii. Persoanele care conduc fără permis valabil se expun unor amenzi mari și riscului de suspendare a dreptului de a conduce. În plus, procesul de pregătire pentru permis include atât testări teoretice și practice, cât și evaluări psihologice obligatorii.

Legea impune cerințe stricte privind starea tehnică a utilajelor agricole care circulă pe drumuri publice. Tractoarele trebuie să treacă periodic verificarea tehnică (ITP), care atestă că vehiculul este sigur și respectă normele de mediu.

Elementele de siguranță sunt obligatorii: farurile, stopurile și semnalizările trebuie să fie perfect funcționale, la fel și sistemul de frânare. Oglinzile retrovizoare sunt esențiale pentru vizibilitate, mai ales pe drumurile înguste sau intens circulate.

În cazul în care tractorul tractează remorci, acestea trebuie să fie omologate și echipate cu instalații de iluminat și semnalizare. Legea stabilește limite clare privind masa maximă admisă, iar depășirea acestora poate afecta siguranța și integritatea drumurilor.

Transportul cu tractorul pe drumurile publice este permis doar în anumite condiții. Normele stabilesc limite de greutate și dimensiuni, iar încălcarea acestora atrage sancțiuni. Tractoarele nu pot circula cu viteză mai mare de 25-40 km/h, în funcție de caracteristicile tehnice.

Este interzis transportul de persoane în remorcile tractate. Această regulă vizează protejarea siguranței, întrucât remorcile nu sunt dotate pentru transportul de pasageri. În plus, încărcăturile trebuie asigurate corespunzător pentru a nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Depășirea limitelor legale sau ignorarea regulilor privind viteza poate conduce la amenzi considerabile. Autoritățile subliniază că tractoarele, fiind vehicule lente, trebuie să circule cu prudență și să evite drumurile aglomerate.

Conducătorii de tractoare care ignoră regulile riscă sancțiuni severe. Printre cele mai frecvente abateri se numără lipsa permisului, circulația cu documente expirate, absența RCA sau nerespectarea verificărilor tehnice.

„Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule, tractor agricol sau forestier ori tramvai se retrage de către poliția rutieră”, stipulează legea.

Amenzile variază în funcție de gravitatea abaterii, dar pot include și suspendarea dreptului de a circula. În unele cazuri, vehiculul poate fi imobilizat temporar până la rezolvarea neregulilor. Poliția rutieră ține evidența sancțiunilor și a permiselor reținute, iar aceste date sunt actualizate permanent.

Pe lângă sancțiunile financiare, nerespectarea normelor pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. De aceea, autoritățile atrag atenția asupra obligației de a respecta toate condițiile legale.

Pentru a evita sancțiunile și pentru a contribui la siguranța rutieră, șoferii de tractoare sunt sfătuiți să respecte câteva reguli practice. Verificarea tehnică periodică a utilajelor, planificarea traseelor și evitarea drumurilor aglomerate sunt măsuri esențiale.

Documentele trebuie să fie mereu valabile și prezentate la control, iar încărcăturile trebuie asigurate conform normelor. Autoritățile recomandă ca agricultorii să rămână permanent informați despre eventualele modificări legislative, pentru a evita situațiile neplăcute.

Respectarea normelor legale și tehnice nu doar că previne sancțiunile, dar reduce riscul de accidente și contribuie la un trafic mai sigur.