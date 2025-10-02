Un șofer cu peste 40 de ani de experiență la volan s-a ales cu dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă neînmatriculată. Deși gestul poate părea minor, legea prevede sancțiuni severe pentru astfel de fapte. Autoritățile tratează cu strictețe circulația cu vehicule neînmatriculate, considerată infracțiune penală.

Legea românească stabilește că utilizarea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat constituie infracțiune penală. În mod similar, circulația cu o remorcă care nu are înmatriculare sau înregistrare obligatorie se consideră faptă penală.

„Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, prevede Art. 334 (3) din Codul Penal.

Astfel, românii care folosesc remorci neînmatriculate pentru transportul de bunuri riscă nu doar suspendarea permisului, ci și înscrierea în cazier.

Puțini șoferi știu că, în astfel de situații, riscurile sunt semnificative:

-Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală, care poate ajunge până la 240.000 de lei;

-Suspendarea permisului de conducere pe loc, până la finalizarea cercetării.

-Sancțiunea exactă este stabilită de instanță, în funcție de gravitatea faptei.

O remorcă este definită ca vehicul care nu este autopropulsat și care trebuie atașat unui alt autovehicul. Aceasta trebuie să fie echipată cu sistem de frânare și cu semnalizare și iluminare similară autovehiculului trăgător.

În partea din spate, remorca trebuie să aibă doi catadioptri triunghiulari roșii, cu latura de cel puțin 150 mm, montați cu vârful în sus, la o distanță de cel mult 400 mm de extremitățile laterale.

Numărul maxim de remorci atașabile unui vehicul este de două, cu excepția autoturismelor, care pot tracta doar o remorcă ușoară. Remorca ușoară nu trebuie să depășească 750 kg masă maximă totală autorizată.

Permisul categoria B permite tractarea unei remorci ușoare, cu condiția ca masa totală maximă autorizată (MTMA) a ansamblului să nu depășească 3.500 kg.

De exemplu, un autoturism de 2,5 tone poate tracta o remorcă ușoară fără a necesita altă categorie de permis. Dacă MTMA depășește 3.500 kg, este necesară mențiunea B96, obținută prin examen practic suplimentar.

Pentru ansamblurile cu MTMA între 3.500 și 4.250 kg, se aplică mențiunea B96, iar pentru cele peste 4.250 kg este obligatorie categoria E, care presupune examen teoretic și practic.

„Permisul de conducere se eliberează pentru categoria BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depășește 3.500 kg”, prevede Art. 30, pct. 1c, din HG 1391/2006.

Nerespectarea regulilor privind tractarea remorcilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a, care poate depăși 4.000 de lei.