Camera Deputaților a votat miercuri, 10 septembrie 2025, proiectul de lege care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2024. Modificarea legislativă permite folosirea permisului de conducere categoria B pentru tractoare și utilaje agricole, fără a mai fi necesare examene suplimentare. Această măsură are impact direct asupra fermierilor, care vor putea desfășura activitățile agricole cu mai multă flexibilitate și timp economisit.

Noua lege a fost adoptată în cadrul procedurii legislative obișnuite și urmează să fie trimisă președintelui României pentru promulgare. Ulterior, proiectul va fi publicat în Monitorul Oficial, moment în care prevederile vor deveni oficial aplicabile. Efectele OUG 1/2024 au început să se resimtă deja în sectorul agricol, după adoptarea ordonanței de către Guvern.

Adrian Alda, fost deputat și membru al Comisiei pentru Agricultură, a explicat pe pagina sa de socializare că legea aduce beneficii directe fermierilor. El a subliniat că modificarea reduce barierele administrative care limitau până acum circulația tractoarelor pe drumurile publice.

„Este o schimbare simplă, dar cu impact mare, pentru ca agricultorii să aibă mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: să muncească pământul și să asigure hrană”, a punctat fostul deputat, care acum ocupă funcția de Director executiv adjunct în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Arad.

Decizia legislativă vizează în principal creșterea eficienței fermierilor în activitățile zilnice. Eliminarea necesității examenelor suplimentare sau a atestatelor suplimentare simplifică semnificativ procedurile administrative.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2024 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 48 pe 18 ianuarie 2024. Potrivit actului normativ, deținătorii permisului categoria B pot conduce tractoare agricole sau forestiere și utilaje atașate, inclusiv una sau două remorci. Singura condiție este ca viteza constructivă a tractorului să nu depășească 40 km/h.

Textul legal precizează că permisele categoria B sunt valabile și pentru vehiculele din categoria Tr1. Aceasta include ansamblurile formate dintr-un tractor și una sau două remorci, fără restricții legate de masa maximă autorizată a vehiculelor.

Categoria Tr1 este definită ca fiind tractoare agricole sau forestiere cu viteză maximă constructivă de cel mult 40 km/h. Prin urmare, limita de masă nu mai reprezintă un impediment, autorizația fiind condiționată de viteza tractorului.

Cei care conduc tractoare cu viteză maximă peste 40 km/h trebuie să dețină categoria Tr. Aceasta permite operarea oricărui tip de tractor, indiferent de viteza constructivă, menținând separarea clară între vehiculele lente și cele rapide.

Modificarea legislativă va reduce timpul necesar pentru obținerea documentației și pregătirea formalităților. Fermierii vor putea folosi mai ușor utilajele în activitățile agricole zilnice și vor economisi resurse semnificative. Această măsură vine în contextul unor solicitări repetate din partea sectorului agricol privind flexibilizarea reglementărilor.

Prin eliminarea examenelor și a atestatelor suplimentare, agricultorii se pot concentra pe activități productive. Aceasta poate avea efecte directe asupra gestionării timpului și eficienței muncii în fermele mici și mijlocii.

Adrian Alda a reiterat că legea reprezintă un pas înainte pentru sprijinul fermierilor. El a subliniat că schimbarea legislativă nu modifică regimul general al traficului rutier, ci simplifică condițiile pentru vehiculele agricole cu viteze reduse.