PPC Energie prelungește oferta PPC Energie Verde până la 30 septembrie. Produsul furnizează electricitate exclusiv din surse regenerabile, la un tarif fix pentru energia activă de 0,649 lei/kWh. Oferta este valabilă timp de un an.

Utilizând energie regenerabilă, alegi o sursă de energie mai prietenoasă cu mediul, primești energie verde la un preț avantajos și îți reduci amprenta de carbon. Oferta este disponibilă atât pentru clienții noi, cât și pentru cei vechi.

Prețul activ afișat (0,649 lei/kWh) este componenta de energie, la care se adaugă tarifele de rețea, taxele reglementate și TVA. Pentru cineva din București sau Constanța, de exemplu, prețul final ar fi de 1,3 lei/kWh.

În cazul unui consum mediu lunar de 250 kWh și a unui preț estimativ de 1,30 lei/kWh, costul energiei ar fi aproximativ 325 lei (250 kWh × 1,30 lei). Suma finală poate varia în funcție de tarifele de distribuție aplicate în zona ta și de alte componente reglementate incluse în factură.

De asemenea, pentru un consum inteligent, clienții rezidențiali PPC Energie beneficiază gratuit de platforma digitală PPC My Coach, care oferă informații personalizate pentru eficientizarea consumului de energie dintr-o locuință.

Oferta se adresează clienților casnici, atât noi cât și deja existenți.

Procesul de contractare se poate realiza online, în numai câteva minute. Trebuie doar să te asiguri că ai la îndemână un act de identitate și o factură de la furnizorul actual (format JPEG/PNG).

Oferta poate fi consultată aici.

De asemenea, poți solicita oferta PPC Energie Verde direct, într-unul dintre cele 80 de magazine PPC.

În altă ordine de idei, amintim că săptămâna trecută, PPC Energie a informat că facturile pentru consumul de gaze și electricitate aferente lunii iulie vor fi emise cu întârziere, ajungând la clienți abia în octombrie și cuprinzând și consumul din august. Compania a precizat că întârzierea se datorează actualizării sistemelor informatice pentru aplicarea noii cote de TVA de 21% și adaptării la modificările contractuale.

Potrivit companiei, următoarea factură pentru consumul de gaze naturale va fi emisă în luna octombrie și va include consumul aferent lunilor iulie și august. Compania explică că întârzierea este cauzată de actualizarea sistemelor informatice necesare pentru aplicarea noii cote de TVA de 21%.

De asemenea, facturile pentru consumul de energie electrică și gaze naturale din iulie 2025 vor fi emise cu întârziere, iar clienții vor beneficia, de la data emiterii, de același termen de plată prevăzut în contract. Mai multe puteți citi aici.