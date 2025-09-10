Fiecare român are dreptul să își aleagă furnizorul de energie electrică sau gaze naturale, iar schimbarea acestuia nu te costă nimic. Legislația actuală, reglementată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), interzice companiilor să perceapă taxe suplimentare pentru acest proces.

Tot ce este necesar este ca solicitantul să nu aibă datorii restante către furnizorul actual și să respecte perioada de preaviz prevăzută în contract. Astfel, consumatorii au libertatea de a decide oricând acest lucru, dacă vor să caute un preț mai avantajos sau servicii mai bune.

Primul pas este alegerea unui nou furnizor, lucru care se poate face prin consultarea comparatorului de oferte pus la dispoziție de ANRE sau direct pe platforma POSF (Platforma Online de Schimbare a Furnizorului).

După ce este semnat contractul cu noul furnizor, acesta transmite automat notificarea către operatorul de rețea și către furnizorul vechi. Clientul nu trebuie să depună cereri separate, deoarece procesul se face integral prin intermediul furnizorului nou.

Schimbarea devine efectivă într-un interval scurt: maximum 24 de ore pentru partea tehnică, conform reglementărilor actuale.

Singura etapă mai lungă este emiterea facturii de închidere de către furnizorul vechi, care poate dura până la 42 de zile. Această factură include consumul exact până în ziua trecerii și se bazează pe indexul citit de operatorul de rețea.

Pentru a putea încheia un contract cu un nou furnizor, consumatorii trebuie să pună la dispoziție câteva documente de bază:

Actul de identitate al titularului contractului (carte de identitate sau pașaport);

Un document care atestă dreptul de folosință asupra locului de consum (contract de proprietate, contract de închiriere sau alt act legal);

Ultima factură de energie sau gaze emisă de furnizorul actual, pentru a identifica codul locului de consum (POD pentru energie electrică, respectiv CLC pentru gaze);

Numărul de telefon și adresa de e-mail pentru comunicări ulterioare.

Aceste acte pot fi transmise în format fizic, la sediul furnizorului, sau online, prin intermediul platformelor digitale puse la dispoziție de companii.

Principalul câștig al consumatorilor care aleg să schimbe furnizorul îl reprezintă accesul la prețuri mai competitive și la contracte mai flexibile. Ofertele de pe piață sunt variate și includ, pe lângă prețul propriu-zis al energiei, și beneficii suplimentare precum facturare digitală, aplicații pentru monitorizarea consumului sau servicii de asistență non-stop.

În plus, procedura este gândită astfel încât să nu existe riscul de întrerupere a furnizării energiei electrice sau gazelor pe durata tranziției.

Un alt avantaj important este faptul că mobilitatea clienților stimulează concurența între furnizori. Atunci când consumatorii pot să migreze ușor către alte oferte, companiile sunt obligate practic să vină cu soluții mai atractive, atât ca preț, cât și ca servicii. În timp, mecanismul contribuie la o piață mai echilibrată și mai transparentă.

Deși procedura actuală este deja simplificată, ANRE are în plan o reformă care va intra în vigoare începând cu anul 2026. Atunci, schimbarea furnizorului se va face în doar 24 de ore, similar cu portarea numerelor de telefon.

Practic, un client va putea semna contractul astăzi și va deveni client al noului furnizor a doua zi, fără întârzieri sau întreruperi în furnizare. Măsura va crește semnificativ mobilitatea pe piața de energie și ar putea încuraja consumatorii să fie mai activi în alegerea ofertelor.