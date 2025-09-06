Peter Szijjarto a amintit că Ungaria și România au cooperat constant în domeniul energiei, iar crizele recente au arătat cât de esențială este colaborarea. El a precizat că România este un partener „de o importanță cheie” pentru aprovizionarea Ungariei și a subliniat că ambele țări pot contribui reciproc la consolidarea securității energetice.

„Ungaria şi România au avut întotdeauna o bună cooperare în domeniul energiei”, a apreciat ministrul, adăugând că România este un partener „de o importanţă cheie”. „Am fost pe deplin de acord că ambele ţări îşi pot oferi reciproc multă asistenţă în această situaţie, contribuind la asigurarea securităţii energetice a celeilalte”, a continuat Peter Szijjarto.

Oficialul ungar a declarat că România și Ungaria sprijină dezvoltarea energiei nucleare și se opun discriminării acesteia în cadrul politicilor europene. În opinia sa, energia nucleară este o sursă „ieftină, sigură și sustenabilă” și trebuie să rămână parte centrală a mixului energetic.

Pe lângă domeniul nuclear, cele două țări își extind capacitatea de interconectare a rețelei de gaze, ceea ce va permite Ungariei să primească volume mai mari dinspre sud-est. În același timp, rețelele electrice vor fi și ele modernizate, pentru a facilita schimburi de energie mai eficiente.

Prin extinderea cooperării cu România, Ungaria încearcă să își diversifice opțiunile energetice, chiar dacă dependența de Rusia rămâne puternică. Interconectările pe gaz și electricitate, dar și susținerea comună a energiei nucleare, indică o strategie de securitate energetică regională, cu potențial de a reduce vulnerabilitățile pe termen lung.

Declarațiile privind cooperarea cu România vin într-un moment în care Ungaria continuă să depindă puternic de resursele energetice rusești. La finalul lunii august, livrările de petrol prin conducta Drujba au fost reluate, după ce un atac ucrainean în Rusia le întrerupsese temporar.

Spre deosebire de alte state din Uniunea Europeană, Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare de la embargoul asupra petrolului rusesc, dată fiind lipsa ieșirii la mare și dependența de conducta Drujba. În prezent, Ungaria importă aproximativ 65% din necesarul său de petrol și 85% din consumul de gaze direct din Rusia.