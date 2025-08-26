În primele luni ale lui 2025, piața europeană a gazelor a continuat să arate variații mari de la o țară la alta. Media pentru cele 27 de state membre este de 123,3 €/MWh, dar fiecare piață are specificul ei.

Suedia înregistrează cele mai ridicate tarife pentru consumatorii casnici, de aproximativ 189,3 €/MWh, urmată de Olanda și Italia, unde valorile ajung la 167,1 €/MWh și 158,6 €/MWh.

La polul opus, Ungaria rămâne cu cel mai scăzut preț mediu, doar 32,0 €/MWh, reflectând intervențiile statului și schema de protecție a consumatorilor.

Croația are un nivel redus, de 46,0 €/MWh, iar România se situează tot în zona inferioară, cu circa 54,0 €/MWh. Aceste cifre confirmă diferențele mari între piețele europene și impactul taxelor, subvențiilor și al politicilor naționale.

În sectorul non-rezidențial, diferențele sunt la fel de vizibile. Bulgaria a avut cel mai mic preț pentru companii, aproximativ 43,1 €/MWh.

Lituania s-a menținut la 47,7 €/MWh, în timp ce media UE pentru firme a fost de 62,4 €/MWh. Suedia și Finlanda au avut cele mai mari costuri pentru industrie, cu tarife care au trecut de 90 €/MWh.

Pentru consumatorii casnici din România, tariful mediu a fost de 54,0 €/MWh, sub media europeană. Industria locală a beneficiat de un preț mai mic, apropiat de 43–50 €/MWh, influențat de nivelul redus al taxelor.

Piața internă a preluat doar parțial creșterile de pe bursele europene, iar importurile LNG și fluxurile regionale au rămas esențiale pentru echilibru.

În primele șase luni din 2025, România a consemnat o diminuare a producției interne de gaze naturale utilizabile, totalizând 3,731 milioane tone echivalent petrol (tep). Față de aceeași perioadă a anului precedent, nivelul a fost mai mic cu 71.800 tep, ceea ce înseamnă un declin de 1,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși reducerea nu este spectaculoasă ca pondere, ea apare într-un context în care securitatea energetică și limitarea dependenței de importuri rămân priorități majore pentru politicile naționale și europene.

În paralel, perioada ianuarie–iunie 2025 a adus o creștere semnificativă a importurilor de gaze naturale. Volumele aduse din exterior au urcat cu 52,6%, ceea ce înseamnă un plus de 439.900 tep față de primele șase luni din 2024. Astfel, importurile totale au ajuns la 1,275 milioane tep, semnalând o intensificare a dependenței de surse externe în condițiile reducerii producției interne.

În Bulgaria, companiile au plătit cel mai mic preț mediu din Uniune, 43,1 €/MWh. În sectorul casnic, reglementările și contractele pe termen lung au ținut tarifele sub control.

Vecina Ungaria rămâne un caz aparte: gospodăriile plătesc doar 32,0 €/MWh, datorită schemelor de protecție și tarifelor reglementate, cu mult sub media europeană.

Germania, cu o piață liberalizată și taxe ridicate, a înregistrat prețuri mai mari decât media, depășind pragul de 123,8 €/MWh pentru casnici în unele perioade. Volatilitatea de pe huburile europene și tranziția energetică au menținut presiunea asupra tarifelor.

În Ucraina, prețul casnic a rămas reglementat la 7,96 UAH/mc, blocat până în aprilie 2026. Industria plătește însă mai mult, din cauza tarifelor de transport și a lipsei fluxurilor rusești după 1 ianuarie 2025.

La începutul anului, prețurile pe hubul olandez TTF au depășit pragul de 50 €/MWh. Este o creștere de peste 90% față de martie 2024, când cotațiile atinseseră minime anuale. Mișcarea a fost determinată de cererea puternică de LNG, reducerea gazelor prin conducte și necesarul mare de stocare pentru iarnă. În prezent, tranzacțiile variază în jur de 33–34 €/MWh, cu oscilații pe termen scurt.

Un alt factor major a fost oprirea completă a importurilor prin conducte din Rusia începând cu 1 ianuarie 2025. Aceasta a accentuat dependența de livrările maritime și de infrastructura de terminale LNG. În paralel, lucrările de mentenanță programate în Norvegia au redus volumele disponibile pentru piață.

În Asia, concurența pentru LNG a rămas ridicată, iar prețurile au crescut în momentele de vârf ale cererii. Europa a trebuit să plătească prime pentru a atrage transporturi, mai ales în condițiile unei ierni reci și ale consumului mare de energie electrică produsă pe bază de gaz.

Raportările internaționale indică o posibilă normalizare treptată a prețurilor până la finalul anului, dar volatilitatea rămâne ridicată.

Cererea pentru LNG continuă să fie mare, iar depozitele europene trebuie alimentate constant. Expirarea tranzitului prin Ucraina a diminuat o rută tradițională către UE. Competiția cu Asia pentru încărcături spot s-a intensificat în episoadele de volatilitate. Depozitele europene au impus achiziții suplimentare pentru refacerea stocurilor. Acest cumul a susținut prețurile pe huburi în prima parte a anului.

Agenția Internațională a Energiei vede o normalizare lentă pe parcursul lui 2025. Dinamica rămâne dependentă de vreme, disponibilitatea LNG și de producția de electricitate din regenerabile.

Piața europeană evoluează într-un echilibru fragil între cerere și ofertă. Întârzierile pe lanțul LNG pot împinge cotațiile peste pragurile confortabile. Răspunsul politicilor naționale va conta în facturile finale.

Analizele arată că dependența Europei de gazele lichefiate se va menține, în timp ce producția internă scade și sursele tradiționale rămân limitate. Pentru consumatorii casnici, prețurile vor fi influențate de schemele de sprijin național, de taxele aplicate și de condițiile meteo.

*Prețurile casnice pe țări provin din seria Eurostat pentru S2 2024, utilizată ca reper în debutul lui 2025. Valorile menționate pentru Suedia, Olanda, Italia, Ungaria, Croația, România și mediile UE sunt cele publicate de Eurostat.

Pentru Ucraina, tariful casnic reglementat de 7,96 UAH/mc este confirmat de comunicate și presă locală. – Dinamica TTF este confirmată de IEA și de analize de piață care menționează depășirea pragului de 50 €/MWh în ianuarie 2025, iar cotația curentă este consultată pe fluxul TradingEconomics.