Economistul și profesorul universitar Cristian Păun a publicat recent o analiză pe rețelele sociale, în care a descris imaginea de la Bursa Locurilor de Muncă organizată la Palatul Copiilor din București. Potrivit acestuia, în fața clădirii s-a format o coadă impresionantă de oameni care așteptau cu răbdare să își depună CV-urile, semn al presiunii tot mai mari de pe piața muncii.

„Coadă imensă la Bursa Locurilor de Muncă organizată azi la Palatul Copiilor. Răbdători și cu speranță, cu CV-ul așteptau afară vreo 250-300 de oameni”, a scris profesorul.

Profesorul a explicat că această imagine reflectă o problemă mai profundă a economiei românești: lipsa investițiilor străine majore care să creeze locuri de muncă stabile și bine plătite. În opinia sa, România ar avea nevoie urgent de companii internaționale care să genereze valoare adăugată semnificativă.

„Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții care să genereze anual valoare adăugată de vreo 20-30 miliarde euro, nu ieșim din impasul în care ne-a adus inconștiența unor politruci populiști”, a afirmat economistul.

Cristian Păun a subliniat că actualul context politic și fiscal nu favorizează investițiile externe. El a amintit mai multe măsuri care, în opinia sa, au îndepărtat capitalul străin:

„Atâta timp cât în guvern răzbat doar aceleași voci amenințătoare și șantajiste ale politrucilor populiști, iubitori de patrie și popor, care țin strâns cu dinții de aberațiile fiscale care ne-au băgat în gard (taxa pe stâlp, supraimpozitarea cifrei de afaceri, supraimpozitarea profiturilor etc.), nu ne iese”.

Potrivit acestuia, sectoare-cheie ale economiei — de la energie și agricultură până la petrochimie și echipamente medicale — ar avea nevoie de un cadru mai prietenos cu mediul de afaceri. Fără o astfel de strategie, avertizează Păun, tinerii aflați azi la bursă vor fi nevoiți să caute oportunități în străinătate.

„Românii care azi țineau CV-uri în mâini vor mai face coadă de două-trei ori la Bursa Locurilor de Muncă ce nu are ce să le ofere atractiv cât timp investitorii străini nu vin. Apoi vor pleca ei spre acele companii, pribegind prin Europa, goniți cu tupeu de iubitorii de țară și popor. Care nu își vând țara. O depopulează sistematic. O sărăcesc!”, a conchis economistul.

În același timp, evenimentul organizat de ANOFM la nivel național a reunit un număr record de angajatori și posturi disponibile. Potrivit datelor oficiale, în total au fost oferite 25.764 de locuri de muncă, cu 6.500 mai multe decât se estimase inițial. Au participat 1.590 de agenți economici din întreaga țară, semn al unei deschideri crescânde din partea mediului privat față de angajarea tinerilor.

La evenimentul central din București, desfășurat la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost prezenți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, și președintele ANOFM, Florin Cotoșman. Ei au subliniat importanța implicării angajatorilor în sprijinirea inserției profesionale a absolvenților, mai ales într-un context economic aflat în schimbare.

Conform datelor oficiale, 20.241 de persoane au participat la eveniment, dintre care 8.485 au fost tineri absolvenți. Alte sute de participanți proveneau din grupuri vulnerabile, precum persoane cu dizabilități sau tineri aflați în risc de marginalizare socială. Rezultatele au fost încurajatoare: 6.954 de absolvenți au fost selectați pentru angajare, ceea ce reprezintă 82% din totalul participanților — aproape dublu față de anul precedent.

Evenimentul a oferit oportunități în multiple sectoare, acoperind atât posturi pentru tinerii cu studii medii, cât și pentru cei cu studii superioare. Pentru absolvenții fără diplomă universitară, cele mai numeroase oferte au provenit din domenii precum construcțiile, protecția și paza, alimentația publică, curieratul, transporturile și retailul.

În ceea ce privește tinerii cu studii superioare, cele mai atractive sectoare au fost ingineria electrică, construcțiile civile, industria alimentară, fabricarea autovehiculelor, comerțul și transporturile speciale.

Topul județelor cu cei mai mulți absolvenți selectați pentru angajare a fost condus de Iași, cu 410 tineri, urmat de Hunedoara (275), București (210), Maramureș (177) și Bacău (152). Pe următoarele locuri s-au situat Galați, Prahova, Timiș, Mureș și Vâlcea.

Analiza lui Cristian Păun și rezultatele obținute la Bursa Locurilor de Muncă ilustrează două perspective diferite asupra aceleiași realități: eforturile autorităților de a facilita angajarea tinerilor și dificultățile structurale ale economiei, marcate de lipsa investițiilor semnificative.

Economiștii consideră că, fără o strategie coerentă de atragere a capitalului străin și fără politici fiscale stabile, evenimente precum Bursa Locurilor de Muncă riscă să ofere doar soluții temporare. În timp ce mii de absolvenți își caută un loc de muncă în țară, mediul economic rămâne dependent de investițiile externe care pot crea locuri de muncă sustenabile.