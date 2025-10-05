Potrivit analizei sale, România se confruntă cu o stagnare economică accentuată, mascată de discursuri oficiale optimiste, în timp ce sectoarele-cheie, producția industrială, energia și agricultura, nu mai reușesc să genereze creștere reală.

Economistul atrage atenția că țara nu reușește să își valorifice potențialul de dezvoltare industrială, domeniu care ar trebui să funcționeze ca motor principal al economiei. În 2024, investițiile străine directe au înregistrat o scădere de 17%, în timp ce mediul privat a fost puternic afectat de o fiscalitate excesivă. Companiile, indiferent de dimensiune, se confruntă cu o dublă povară: taxarea ridicată a profiturilor și impunerea de contribuții suplimentare asupra cifrei de afaceri.

„Toate sunt tratate efectiv cu un sictir de proletar”, a spus economistul.

Cristian Păun subliniază că mediul de afaceri este tratat cu indiferență de către stat, care pare interesat exclusiv de colectarea taxelor și nu de susținerea investițiilor. În opinia sa, România se izolează economic din cauza unei abordări greșite a relației dintre autorități și antreprenori. În loc să stimuleze dezvoltarea sectorului privat, statul se concentrează pe măsuri de natură fiscală care descurajează investițiile și inovația.

„România, încet-încet, se izolează prin maniera în care noi vedem mediul de afaceri ca plătitor de taxe la bugetul statului. (… ) Oricum, deștepți nu suntem, asta e clar. Vom trăi în continuare ceea ce trăim de mult, ca orice țară bananieră. Avem blestemul resurselor”, a explicat Păun.

Un exemplu al lipsei de viziune este reprezentat de ratarea unor proiecte strategice din domeniul energetic, cum este cel de la Craiova, care ar fi putut fi realizat cu fonduri europene. Economistul consideră că eșecul acestor inițiative reduce șansele României de a deveni competitivă la nivel regional. În absența unei politici energetice stabile, costurile ridicate și lipsa predictibilității limitează competitivitatea industriei naționale.

Păun avertizează că producția ar trebui să devină noul pilon de dezvoltare al economiei românești, însă acest obiectiv nu poate fi atins fără o bază solidă în domeniul energetic. Pentru ca firmele românești să concureze pe piața europeană, este nevoie de energie constantă și accesibilă. Fără această condiție esențială, România riscă să rămână dependentă de importuri și să piardă teren în fața economiilor vecine.

„Tu nu poți să produci mai mult, mai bine, mai altfel decât alții, dacă nu ești competitiv. Iar aici, în zona de competitivitate, principalul element astăzi îl reprezintă energia. Deci, tu dacă vrei să fii competitiv cu alte companii din piața unică, trebuie să ai energie ieftină în bandă nefluctuată”, a completat el.

În analiza sa, economistul atrage atenția și asupra riscului major de stagflație – o combinație periculoasă între stagnarea economică și inflația ridicată. Acest fenomen ar putea duce la scăderea puterii de cumpărare, reducerea salariilor reale și pierderea locurilor de muncă, amplificând vulnerabilitățile economiei naționale.