Alexandru Nazare a amintit că, după adoptarea pachetelor de măsuri fiscale 1 și 2, au circulat ipoteze privind noi valuri de taxe, însă acestea nu au fost nici discutate, nici calculate în cadrul ședințelor Coaliției.

În prezent, agenda discuțiilor din cadrul Coaliției se concentrează pe restructurările deja asumate prin programul de guvernare, fără a lua în considerare măsuri noi față de cele convenite inițial.

„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații în spațiul public legate de noi valuri de taxe. Aceste lucruri au apărut doar pe surse și pe niciun canal oficial. Am transmis în două rânduri, că nu există în plan, în acest moment, o astfel de variantă. Deci în acest moment nu există o variantă de creștere a TVA-ului care să fie în plan sau să fie calculată sau discutată în ședințele Coaliției. În schimb, în ședințele Coaliției discutăm despre anumite restructurări care au fost asumate deja prin programul de guvernare, nu discutăm de lucruri noi, ci de lucruri trecute în baza programului prin care această Coaliție funcționează”, a susținut ministrul Finanțelor la Digi24.

Întrebat despre stabilitatea Coaliției în contextul în care nu se ajunge la un punct de vedere comun asupra măsurilor fiscale, ministrul a subliniat necesitatea dialogului și a răbdării. El a precizat că deciziile nu sunt ușoare, dar trebuie explicate corespunzător, pentru a fi înțeleasă necesitatea acestora.

În viziunea sa, Coaliția trebuie să reziste, întrucât România are nevoie de stabilitate mai mult decât orice, având în vedere situația economică actuală.

„Cu discuții și răbdare se va ajunge la consens. Nu sunt decizii ușoare, nu sunt ușor de adoptat, dar trebuie bine explicate și trebuie să avem răbdare pentru a explica nevoia acestora. Trebuie să reziste Coaliția că România în acest moment are nevoie mai mult decât orice de stabilitate, în situația economică în care se află”, a conchis ministrul

O explicație a oferit și economistul Ionuț Dumitru, consilier la Palatul Victoria al premierului Ilie Bolojan. Specialistul a spus anterior că pachetul 1 de măsuri fiscale este decisiv pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul la aproximativ 6% din PIB în 2026.

Specialistul a precizat că următoarele pachete de măsuri fiscale vor avea un rol mai degrabă structural, fără un impact bugetar major. Autoritățile nu au în vedere noi creșteri de taxe în perioada imediat următoare, urmând să aștepte rezultatele măsurilor deja implementate înainte de a decide alte intervenții fiscale.

Conform estimărilor sale, efectele pachetului 1 vor fi vizibile începând cu anul 2026, având un impact de peste 3% din PIB. Acest lucru ar permite României să respecte angajamentele asumate privind disciplina fiscală.

„Din perspectiva taxelor, probabil că pachetul 1, care a fost aprobat, e cam suficient pentru moment, pentru că, dacă ne uităm la efectul estimat pentru 2026, ar trebui să aducă un impact semnificativ, peste 3% din PIB, ceea ce, teoretic, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul la circa 6% din PIB anul viitor”, a explicat Ionuț Dumitru.

Referindu-se la eventualele surse suplimentare de venituri, economistul a menționat că doar măsuri precum majorarea impozitelor pe proprietate sau introducerea unei taxe de mediu ar putea avea o contribuție semnificativă la buget. În paralel, reducerea personalului din administrația publică locală, urmată de restructurări la nivel central și în ministere, ar trebui să genereze economii importante la cheltuieli.