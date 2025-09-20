Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a respins propunerea de a desființa Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), după ce consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a susținut că instituția „nu mai este funcțională” și ar trebui înlocuită.

Într-o declarație telefonică pentru Digi24, Nazare a admis că există deficiențe serioase în structura Fiscului, însă a precizat că soluția corectă este modernizarea, nu eliminarea instituției:

„Am fost foarte clar încă de la audierea guvernului: sunt extrem de multe disfuncționalități în ANAF, acumulate în ani de zile. Din acest punct de vedere, sunt aliniat ca opinie cu domnul Ionuț Dumitru. Singura diferență este legată de dozaj și de metodă. Eu cred că ANAF trebuie reformat din temelii, nu desființat.”

Ministrul a subliniat că, în ultimele luni, instituția a început să își dovedească eficiența, inclusiv prin utilizarea unui soft antifraudă, care anterior fusese nefolosit.

„În ultimele două luni ANAF a demonstrat că poate obține miliarde în plus față de un plan de venituri care era deja foarte ridicat. Softul antifraudă, integrat cu inteligență artificială, a generat peste 3.000 de alerte, care au dus la controale vizibile, inclusiv în zona TVA-ului pentru mașini de lux, leasing și ride-sharing.”

El a adăugat că reforma vizează schimbări esențiale: o selecție mai strictă a personalului, reorganizarea unor departamente importante și accelerarea procesului de digitalizare.

„Această instituție are mult prea multă inerție și prea multe probleme adunate ca să poată fi transformată peste noapte. Dar direcția este bună. Reforma ANAF, pe noi baze, este absolut necesară. România are nevoie de venituri, nu își permite să piardă o instituție esențială pentru colectarea lor.”

La rândul său consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu funcționează eficient și că ar fi nevoie de o soluție mult mai radicală. El a menționat Grecia ca exemplu de reformă în acest domeniu.

Potrivit lui Dumitru, instituția nu reușește să facă performanță nici acum și nici nu are șanse să se schimbe fundamental dacă își păstrează actuala structură.

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum. După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, afirmă Ionuț Dumitru.

El a precizat că nu vorbește în numele Guvernului, ci exprimă o opinie personală.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, ca la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu. Grecia, ca să poată să îmbunătățească colectarea, și apropo, Grecia a îmbunătăți colectarea cam cu vreo 10 puncte procentuale din PIB. Deci Grecia a reușit să colecteze mult mai mult ca procent din PIB.”

În opinia sa, exemplul elen este relevant pentru România: „Ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite. Vă recomand tuturor să intrați pe site-ul autorității fiscale din Grecia să vedeți cum raportează lună de lună KPI-urile pe care le au, câte debite colectează, care este obiectivul pe care îl au, cât au îndeplinit lună de lună. Fac lucrul acesta într-un exercițiu de transparență pe care nu prea l-am văzut”, a adăugat Dumitru.