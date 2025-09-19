Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Copenhaga, că România ar putea beneficia de peste 21 de miliarde de euro în noua alocare din PNRR. El a subliniat că discuțiile purtate în acest cadru au un rol important în perspectiva întâlnirii ECOFIN din octombrie.

“Chiar dacă formatul este unul informal, discuțiile de aici sunt foarte importante în perspectiva reuniunii ECOFIN din 10 octombrie”, a precizat ministrul.

În cadrul reuniunii, Nazare a avut întrevederi cu oficiali europeni și internaționali, între care ministrul afacerilor economice din Danemarca, Stephanie Lose, ministrul de finanțe al Poloniei, Andrzej Domański, și Carmine di Noia, director în cadrul OCDE.

Acesta a explicat că temele abordate au vizat atât situația fiscală a României, cât și negocierile legate de PNRR.

“Agenda noastră este una strategică: continuăm dialogul cu partenerii europeni despre consolidarea fiscală a României și, mai important, vom pregăti terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR”, a spus el.

Oficialul a menționat că este a treia oară când planul trebuie renegociat, întrucât nu au fost implementate toate proiectele asumate în 2021. Totuși, consideră că procesul se va încheia cu succes.

“Sunt încrezător, însă, că vom reuși securizarea a peste 21 mld. EUR în noua alocare PNRR – bani pe care îi vom folosi, în sfârșit, eficient”, a transmis Nazare.

Un alt punct de pe agendă vizează accelerarea pașilor pentru aderarea României la OCDE. În paralel, ministrul a spus că are programate întâlniri bilaterale dedicate unei noi surse de finanțare, prin programul European SAFE.

“În aceste zile, voi avea și o serie de întâlniri bilaterale în care voi discuta despre alocarea de peste 16 mld. EUR – bani europeni pentru România prin programul European SAFE, prin care vom putea investi în securitatea țării”, a adăugat el.

Nazare a subliniat că acești bani ar urma să fie direcționați către apărare, infrastructura rutieră – precum Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8) – dar și către spitale. Totodată, discuțiile vor include și viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.