Celelalte unități medicale urmează să fie realizate prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate al Ministerului Sănătăţii, spune ministrul Alexandru Rogobete. Programul va fi finanțat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.

În prezent, în România sunt deschise 15 şantiere pentru construcția de spitale noi, demarate în anul 2022, pe vremea când Alexandru Rafila conducea Ministerul Sănătății, iar Alexandru Rogobete era secretar de stat. Acesta a subliniat că acelea au fost primele investiții majore în construcția de spitale noi din ultimii 35 de ani, iar acum lucrările continuă.

Decizia ca doar opt proiecte să rămână finanțate din PNRR vine în urma renegocierii planului, ca urmare a întârzierilor provocate de birocrație, contestații ale licitațiilor și amânări repetate.

„Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România, în momentul de faţă. Ele toate au fost începute în 2022, sub mandatul domnului Rafila. Eu eram atunci secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi făceam o echipă excelentă. Şi am început pentru prima dată în ultimii 35 de ani construcţia de spitale noi. Acum le continuăm. În urma renegocierii PNRR – pentru că au existat tot felul de întârzieri în construcţii, datorate birocraţiei de multe ori, licitaţii contestate, amânate, întârziate – opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR”, a declarat Alexandru Rogobete la B1 TV.

Restul de 16 spitale, până la totalul de 24 prevăzute, vor fi realizate prin noul program național, însă plățile pentru acestea sunt planificate să înceapă în 2027, aflându-se în prezent în faza de licitații și de elaborare a studiilor de fezabilitate.

„Dar aceste proiecte, plăţile pentru ele, vor începe în 2027. Acum sunt în perioada de licitaţii şi studii de fezabilitate”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește calendarul imediat, ministrul Sănătății a precizat că patru sau chiar cinci spitale urmează să fie finalizate și date în folosință până la sfârșitul acestui an, unul dintre ele fiind cel de la Timișoara, dacă lucrările vor fi duse la capăt conform planului. Alte spitale vor fi gata anul viitor, ceea ce reprezintă, în opinia lui Rogobete, un pas esențial în transformarea sistemului de sănătate din România.