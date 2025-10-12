Măsura survine în contextul decesului unei tinere de 29 de ani din Constanţa, care a suferit complicaţii după o intervenţie chirurgicală într-o clinică privată. Incidentul a generat reacţii puternice în spaţiul public, determinând Ministerul Sănătăţii să trimită Corpul de control la unitatea medicală implicată.

„Corpul de control va pleca luni dimineaţă la prima oră la clinica privată din Constanţa. Va fi un control comun cu Inspecţia Sanitară de Stat, iar echipele vor verifica dacă secţia ATI, blocul operator şi modul de organizare a unităţii sanitare corespund cu normativul în vigoare. Voi face public rezultatul controlului imediat ce îl vom avea”, a declarat ministrul Rogobete.

Ministrul a precizat că, deşi ancheta nu s-a încheiat, autorităţile vor lua în calcul toate variantele posibile. El a subliniat că nu doreşte să tragă concluzii premature și că nu se ştie încă dacă incidentul a fost cauzat de o eroare medicală, nerespectarea protocoalelor, deficienţe organizatorice sau lipsuri de dotare. Decizia finală va fi luată pe baza rapoartelor Corpului de control şi a Colegiului Medicilor.

„Nu vreau să mă antepronunţ. În acest moment nu ştim dacă a fost o culpă medicală, o nerespectare a protocoalelor, o deficienţă de organizare sau o problemă legată de dotarea clinicii. Aşteptăm raportul Corpului de control, dar şi raportul Colegiului Medicilor, care vor evalua dacă discutăm sau nu de o culpă medicală”, a precizat ministrul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a atras atenţia asupra problemelor din sistemul privat, precizând că multe clinici activează în spaţii improvizate, cum ar fi parterul blocurilor, şi nu respectă normele legale şi standardele de siguranţă.

„În România sunt multe clinici care funcţionează la parterul unui bloc. Am spus de multe ori acest lucru. Din păcate, o mare parte dintre ele nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea acestor clinici şi pun viaţa pacienţilor în pericol. Din acest motiv, la nivel naţional, Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat, va demara o amplă acţiune de control pentru a verifica dacă toate aceste unităţi private, care funcţionează uneori improvizat, respectă în totalitate legislaţia”, a mai afirmat el.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că rezultatele controalelor vor fi publice și că, în cazurile în care se vor descoperi nereguli, vor fi aplicate măsuri corespunzătoare. El a subliniat că siguranța pacienților trebuie să rămână prioritatea principală, iar atât spitalele publice, cât și clinicile private trebuie să respecte aceleași standarde medicale și reguli de funcționare.